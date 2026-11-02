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Ley de rescate fiscal plantea estabilidad tributaria por 16 años para nuevas inversiones

El RUGE contempla una tarifa de renta de 20 % para proyectos que comiencen su ejecución en 2027 y 2028.

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Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia. Imagen: Presidencia de la República y ©Tuu Sitthikorn's Images a través de Canva.com
Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia. Imagen: Presidencia de la República y ©Tuu Sitthikorn's Images a través de Canva.com

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El Régimen Unificado de Garantías e Incentivos (RUGE), incluido en la Ley de rescate fiscal radicada por el gobierno De la Espriella, contempla estabilidad tributaria durante 16 años para los proyectos que se acojan a este mecanismo. Así lo explicó Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y experto en energía, quien señaló que el régimen mantendría las condiciones al impuesto de renta de 20 % y al impuesto al patrimonio.

De acuerdo con el académico, los proyectos que comiencen su ejecución durante 2027 y 2028 podrán acceder a una tarifa del impuesto de renta del 20 %. El régimen también contempla la depreciación acelerada de activos y una retención de 8 % sobre dividendos para inversionistas no residentes.

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Abelardo de la Espriella. Imagen: tomada de X@infopresidencia

La propuesta establece montos mínimos de inversión para acceder al RUGE. En infraestructura, energía y recursos naturales, el requisito sería de US$132,5 millones; para industria y economía digital, de US$90 millones; y para agroindustria, turismo y servicios, de US$42 millones.

El experto también señaló que las empresas beneficiarias deberán cumplir una serie de obligaciones. Entre ellas, ejecutar las inversiones dentro de los plazos establecidos, adquirir al menos 30 % de sus bienes y servicios de proveedores nacionales y pagar una prima anual equivalente a 0,1 % de la inversión acumulada.

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Según las estimaciones del Gobierno citadas por Cabrales, el RUGE permitiría comprometer cerca de $31 billones, equivalentes a US$7.600 millones, en inversiones entre 2027 y 2030. Además, se proyecta la generación de aproximadamente 29.000 empleos directos cuando los proyectos estén en operación.

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