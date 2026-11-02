Venta de motos nuevas en Colombia creció casi 25 % en octubre de 2026: estas fueron las marcas líderes

El mercado de motocicletas en Colombia mantuvo su crecimiento durante octubre de 2026, impulsado por un aumento significativo en el registro de vehículos nuevos frente al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, en el país se registraron 123.214 motocicletas nuevas, lo que representó un incremento del 24,72 % frente a octubre de 2025, cuando se contabilizaron 98.789 unidades.
Esto representó 24.425 motocicletas adicionales frente al mismo mes del año pasado. Sin embargo, el comportamiento fue diferente en la comparación mensual, pues los registros disminuyeron 3,06 % frente a septiembre de 2026, cuando se alcanzaron 127.098 unidades.
A pesar de esta reducción mensual, el balance acumulado de la industria sigue mostrando cifras positivas. Entre enero y octubre de 2026, el registro de motocicletas nuevas aumentó 27,87 % respecto al mismo periodo de 2025, lo que evidencia que el crecimiento del mercado se ha mantenido durante los primeros diez meses del año.
Venta de motos nuevas en Colombia: Bajaj, Suzuki y Honda encabezan el mercado
El informe también permitió identificar cuáles fueron las marcas con mayor participación durante octubre. Bajaj encabezó el listado nacional con 19.227 motocicletas nuevas registradas, equivalentes al 15,6 % del mercado, mientras que Suzuki ocupó el segundo lugar con 19.170 unidades y una participación igualmente del 15,6 %.
Honda se ubicó en la tercera posición con 17.880 motocicletas y una participación del 14,5 %. Le siguieron AKT, que alcanzó 17.385 registros (14,1 %), y Yamaha, con 16.701 unidades (13,6 %). En conjunto, estas cinco marcas concentraron aproximadamente el 73,4 % de los registros nacionales durante octubre.
En cuanto a la evolución frente al año anterior, Honda aumentó sus registros 38,5 %, Suzuki creció 28,6 % y Yamaha avanzó 35,2 %. Por su parte, Bajaj registró un incremento del 8,9 %, mientras que AKT presentó una variación positiva del 11,9 %.
Entre las marcas con mayores incrementos porcentuales sobresalieron Vento, cuyos registros crecieron 655,1 % frente a octubre de 2025, y SYM, con un aumento del 144,7 %. Royal Enfield también destacó con un crecimiento del 56,9 %, aunque con volúmenes inferiores a los de las marcas líderes.
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 46 % de los registros de motos nuevas
El comportamiento regional también mostró una concentración importante del mercado. Cundinamarca encabezó los registros de motocicletas nuevas durante octubre de 2026, con una participación del 18,5 % del total nacional, seguida por Antioquia, con el 16,6 %, y Valle del Cauca, con el 10,9 %.
En conjunto, estos tres departamentos representaron el 46 % de los registros del país, según las cifras recopiladas por la ANDI y Fenalco a partir de la información del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
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En el análisis por municipios, Sabaneta, en Antioquia, ocupó el primer lugar con 9.382 motocicletas registradas, equivalentes al 7,6 % del total nacional. Le siguieron Funza, en Cundinamarca, con 6.862 unidades (5,6 %), y El Cerrito, en Valle del Cauca, con 6.723 registros (5,5 %).
Estos resultados muestran que el registro de motocicletas nuevas tiene una participación importante en municipios ubicados fuera de las principales capitales, donde este tipo de vehículo cumple un papel relevante en la movilidad local y las actividades productivas.