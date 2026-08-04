Estas marcas de motos aumentaron sus ventas en Colombia: El secreto que logró activos de $77.000 millones

El mercado de motocicletas en Colombia continúa mostrando un crecimiento sostenido durante 2026. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), entre enero y junio de este año se matricularon 654.146 motocicletas nuevas en el país, lo que representa un aumento significativo frente a las 489.831 unidades registradas en el mismo periodo de 2025.
La dinámica positiva se mantuvo durante julio, mes en el que el sector alcanzó un nuevo récord histórico con 131.936 motocicletas matriculadas. Este resultado representó un crecimiento del 17,59 % frente al mismo mes del año anterior. Con ello, el acumulado entre enero y julio llegó a 787.182 unidades comercializadas, equivalente a un incremento del 30,69 % en comparación con el mismo periodo de 2025.
En este contexto de expansión del mercado, Autocolombiana, importador y distribuidor oficial de las marcas KTM, Husqvarna y Gasgas en Colombia, reportó ventas superiores a los $77.000 millones durante el primer semestre de 2026.
Según informó la compañía, este resultado representa un crecimiento cercano al 20 % frente al mismo periodo de 2025 y refleja el comportamiento favorable del mercado colombiano de motocicletas, especialmente en el segmento de alto desempeño.
¿Qué impulsó el crecimiento de las marcas en Colombia?
Los resultados de Autocolombiana fueron presentados durante la visita al país de Johann von Baluseck, vicepresidente de Ventas para el Resto del Mundo de KTM AG, y de Francisco Cepeda, gerente regional de KTM para Latinoamérica.
De acuerdo con la empresa, la visita permitió ratificar la confianza de KTM AG en la gestión desarrollada por Autocolombiana y en el potencial del mercado colombiano para continuar fortaleciendo la presencia de las marcas en el segmento de motocicletas de alto desempeño.
«Los resultados del primer semestre confirman que Colombia continúa siendo un mercado estratégico para nosotros. Este desempeño refleja la confianza que los motociclistas colombianos han depositado en KTM, Husqvarna y GASGAS, así como el trabajo que hemos desarrollado junto con Autocolombiana para fortalecer nuestra presencia en el mercado», afirmó Johann von Baluseck.
La empresa señaló que el crecimiento alcanzado durante los primeros seis meses del año responde a una estrategia enfocada en ampliar la cobertura comercial, fortalecer la atención al cliente y consolidar la oferta de sus marcas en diferentes regiones del país.
Con miras al cierre de 2026, Autocolombiana espera mantener la tendencia observada durante el primer semestre. La meta de la compañía es duplicar las ventas registradas entre enero y junio, con el propósito de consolidar el posicionamiento de KTM, Husqvarna y Gasgas dentro del mercado colombiano.
Para alcanzar ese objetivo, la empresa continuará ejecutando una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la experiencia de los clientes, ampliar el alcance de su red de distribución, garantizar un servicio posventa estandarizado y consolidar comunidades de usuarios alrededor de las marcas que representa.
Nicolás Upegui, gerente general de Autocolombiana, aseguró que el respaldo de la casa matriz ha sido determinante para fortalecer la operación de la compañía en Colombia y respaldar su estrategia de crecimiento.
«Para nosotros, tener el apoyo de la casa matriz del Grupo KTM es un gran respaldo, y el éxito no se mide únicamente por el resultado financiero. También lo evaluamos por nuestra capacidad de fortalecer la red, garantizar una experiencia posventa consistente y construir relaciones de largo plazo con los riders colombianos», señaló el directivo.