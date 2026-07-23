Personas que quieren comprar moto les dan dato clave en funcionalidad que los beneficia

Antes de comprar una motocicleta, cada vez más colombianos no solo analizan el precio o el diseño, sino también las condiciones de seguridad, el respaldo de la marca y los costos de mantenimiento. Esta tendencia cobra relevancia en un mercado que mantiene un crecimiento sostenido y que continúa posicionándose como uno de los principales medios de transporte del país.
De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, durante el primer semestre de 2026 se matricularon 655.246 motocicletas nuevas en Colombia, lo que representa un incremento del 33,7 % frente al mismo periodo de 2025.
El comportamiento del sector refleja la preferencia de miles de ciudadanos por este tipo de vehículo debido a factores como el ahorro en costos de movilidad, la facilidad para desplazarse en zonas urbanas y la versatilidad para distintos usos. Sin embargo, especialistas insisten en que la decisión de compra debe ir más allá de la apariencia o del valor comercial del vehículo y priorizar aspectos relacionados con la seguridad y la funcionalidad.
Carlos Taborda, director de Operaciones de Hero Motos Colombia, explicó que la motocicleta ideal debe responder a las necesidades del usuario, su nivel de experiencia y el tipo de recorridos que realizará, además de incorporar tecnologías que contribuyan a reducir el riesgo de incidentes en la vía.
¿Cómo escoger una buena motocicleta?
Uno de los aspectos más importantes consiste en verificar que el modelo incorpore sistemas de frenado como ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) o CBS (Sistema de Frenado Combinado). Estas tecnologías permiten mejorar el control del vehículo durante una frenada de emergencia, disminuyen la posibilidad de bloqueo de las ruedas y reducen el riesgo de derrapes.
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También es recomendable evaluar la ergonomía de la motocicleta. La posición de conducción debe ser cómoda y estable, mientras que el peso, la altura del asiento y el centro de gravedad deben facilitar las maniobras. Para los conductores con poca experiencia, resulta especialmente importante poder apoyar ambos pies en el suelo cuando el vehículo está detenido.
Otro elemento que no debe pasarse por alto es el sistema de iluminación. Faros delanteros, luces traseras, direccionales y reflectores de buena calidad mejoran la visibilidad del motociclista y permiten que los demás actores viales identifiquen con mayor facilidad la presencia del vehículo, especialmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas.
La revisión de los neumáticos y la suspensión también es determinante. Ambos componentes deben ser adecuados para el tipo de terreno y el uso previsto, ya que influyen directamente en la estabilidad, la capacidad de respuesta y el nivel de adherencia durante la conducción.
A estas recomendaciones se suma la importancia de analizar el servicio posventa que ofrece el fabricante. Una red de talleres autorizados, la disponibilidad de repuestos originales y programas de mantenimiento preventivo facilitan la conservación de la motocicleta, prolongan su vida útil y ayudan a controlar los costos de operación a largo plazo.
Los expertos también aconsejan realizar la compra únicamente en concesionarios o distribuidores autorizados, verificar que toda la documentación esté en regla y desconfiar de ofertas con precios considerablemente inferiores al promedio del mercado o que soliciten pagos anticipados sin las debidas garantías.
Finalmente, la elección debe ajustarse al perfil del conductor. Factores como la experiencia al volante, las condiciones físicas, el uso que se dará a la motocicleta y el presupuesto disponible son determinantes para tomar una decisión adecuada. Una motocicleta acorde con las necesidades del usuario no solo mejora la experiencia de conducción, sino que también favorece la seguridad y optimiza el mantenimiento.