Las tres motos potentes y de alto rendimiento que puede comprar en Colombia por menos de $6 millones

La venta de motocicletas en Colombia mantiene una dinámica de crecimiento durante 2026. De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, elaborado con base en los registros del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y junio de este año se matricularon 654.146 motocicletas nuevas, lo que representa un incremento del 33,70 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 489.831 unidades.
Este comportamiento refleja que la motocicleta continúa consolidándose como uno de los principales medios de transporte del país, tanto para la movilidad diaria como para actividades laborales. En consecuencia, cada vez más compradores priorizan modelos que ofrezcan un equilibrio entre precio, consumo de combustible, desempeño mecánico y bajos costos de mantenimiento.
Motos económicas para quienes buscan su primer vehículo
Dentro de las alternativas disponibles en el mercado colombiano, existen modelos que destacan por ofrecer una relación favorable entre costo y prestaciones, convirtiéndose en opciones atractivas para quienes desean adquirir su primera motocicleta o buscan un vehículo funcional para desplazamientos urbanos.
Una de las referencias más reconocidas es la AKT NKD 125, considerada desde hace varios años como una de las motocicletas más vendidas en Colombia. Este modelo incorpora un motor de 124 centímetros cúbicos (cc), sistema de encendido CDI, una potencia máxima de 10,34 HP a 8.000 rpm y un tanque de combustible con capacidad de 2,6 galones. Su configuración mecánica y su bajo costo de mantenimiento la convierten en una alternativa adecuada para recorridos diarios, tanto en ciudad como en trayectos intermunicipales de corta distancia. Además, su precio parte desde $4.890.000, dependiendo de la versión y del distribuidor.
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Otra opción dentro del segmento de entrada es la Vento Lithium 125 4.0, una motocicleta equipada con un motor de 125 cc, de cuatro tiempos y refrigeración por aire. Este modelo está diseñado principalmente para desplazamientos urbanos y recorridos de corta o mediana distancia, ofreciendo un consumo eficiente de combustible y un mantenimiento sencillo. Su precio de lanzamiento se ubica desde $3.990.000, lo que la convierte en una de las alternativas más asequibles del mercado para quienes buscan un vehículo práctico para el trabajo, los estudios o las actividades cotidianas.
Por su parte, la Honda CB 100 continúa siendo una referencia dentro del segmento de motocicletas utilitarias gracias a la confiabilidad que caracteriza a la marca. Este modelo cuenta con un motor de 98,98 cc de cuatro tiempos, desarrolla una potencia de 6,9 HP a 7.500 rpm y un torque de 7,5 Nm a 4.500 rpm, con una relación de compresión de 10,1:1 y transmisión mecánica
Entre sus características también se destacan el sistema de arranque eléctrico y de pedal, la certificación ambiental Euro III y la disponibilidad en combinaciones de colores negro con gris, negro con rojo y negro con azul. En cuanto a sus dimensiones, posee una distancia entre ejes de 1.245 milímetros, un peso de 97 kilogramos, una rueda delantera 2.75-17 M/C 41P y una rueda trasera 3.00-17 M/C 50P, características que favorecen su maniobrabilidad y estabilidad durante la conducción, además, esta moto la pueden conseguir desde los $5.700.000.