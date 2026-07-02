Motociclistas, con estas motos, les aplicarán beneficio clave que les ayudará con varios servicios

El mercado de motocicletas en Colombia mantiene una tendencia de crecimiento durante 2026. En el primer semestre del año se registraron 654.146 motocicletas nuevas, una cifra que representa un aumento del 33,70 % frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el más reciente informe de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
El resultado confirma la importancia de este tipo de vehículo en la movilidad de millones de colombianos y su participación dentro de la industria automotriz nacional. Las motocicletas continúan posicionándose como una alternativa de transporte para quienes requieren desplazamientos cotidianos, especialmente en ciudades intermedias, zonas rurales y municipios donde la conectividad depende en buena medida de este medio.
En este contexto, Autocolombiana, importador oficial de las marcas KTM y Husqvarna en Colombia, anunció una alianza con Puntos Colombia para ampliar los beneficios dirigidos a los usuarios de ambas compañías.
A través de este acuerdo, los motociclistas podrán acumular y redimir puntos por compras y servicios relacionados con las marcas KTM y Husqvarna. La iniciativa incluye operaciones realizadas en los puntos oficiales autorizados por Autocolombiana en el país.
Los clientes podrán obtener puntos mediante la compra de accesorios, artículos de boutique y servicios de mantenimiento para sus motocicletas. De esta manera, las transacciones vinculadas al cuidado, equipamiento y personalización de los vehículos harán parte del sistema de acumulación del programa.
Autocolombiana también informó que la entrega de puntos estará disponible en campañas específicas para la compra de motocicletas. Estas promociones se activarán durante determinados periodos y permitirán que los compradores reciban beneficios adicionales al adquirir modelos de KTM o Husqvarna en Colombia.
¿Dónde se podrán usar los puntos que se acumulen?
Los puntos obtenidos podrán utilizarse dentro de la red de aliados vinculados a Puntos Colombia. Los usuarios tendrán la posibilidad de redimirlos en las alternativas habilitadas por el programa, que reúne comercios, productos y servicios de distintas categorías.
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Con esta alianza, KTM y Husqvarna se integran a un sistema de beneficios que busca ampliar las opciones disponibles para sus clientes más allá de la compra inicial de una motocicleta. La medida también permite que los usuarios obtengan incentivos por servicios y productos que hacen parte de la experiencia de propiedad de estos vehículos.
El acuerdo contempla, además, beneficios para los motociclistas que participen en actividades organizadas por las marcas. Los asistentes a eventos, encuentros y experiencias dirigidas a la comunidad podrán acceder a incentivos asociados al programa de Puntos Colombia.