El mercado colombiano de SUV eléctricas compactas suma un nuevo competidor. Se trata de la Ora 5 de GWM, marca que opera en el país bajo la representación de Inchcape. El vehículo llega en dos versiones 100 % eléctricas y su precio, frente al equipamiento y la autonomía que ofrece, es uno de los más competitivos del mercado.
Valora Analitik manejó durante varios días la versión Top, la más equipada de la gama, entre tráfico urbano y algunos tramos de carretera.
La Ora 5 está impulsada por un motor eléctrico de 201 caballos de potencia y 260 Nm de torque en el eje delantero, que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. La batería es una LFP de 58,33 kWh del fabricante SVOLT y ofrece una autonomía de hasta 520 km bajo el ciclo NEDC (435 km en el estándar WLTP). El conector es Tipo 2/CCS2 para carga en corriente alterna y continua.
En el uso diario, el carro se comporta muy bien en la ciudad. La entrega de potencia es suave, la dirección es liviana para el tráfico y la batería no se agota rápido a pesar del uso constante, algo que se agradece en un eléctrico de este rango de precio.
Las asistencias o ADAS
La versión Top incluye un paquete de 15 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS): frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, control crucero adaptativo, mantenimiento y centrado de carril, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y asistente de intersecciones, entre otras. Durante el test drive resultaron útiles tanto en ciudad como en carretera, sin volverse invasivas.
Parquear también es sencillo. La cámara de visión 360 y los sensores hacen que estacionar en espacios reducidos sea sencillo.
Interior premium
Los acabados son de buena calidad, con tapicería en eco cuero, iluminación ambiente de 64 colores y un volante de aire retro. La pantalla central de 14,6 pulgadas es grande y completa en funciones, y viene acompañada de un panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y cargador inalámbrico de celular en la consola central.
El techo panorámico de 1,65 m², exclusivo de la versión Top, le da mucha luz a la cabina y bloquea el 99 % de los rayos UV. Eso sí, no es un sunroof que se pueda abrir.
Hay un detalle que desentona: bajo la pantalla, en la parte central del tablero, hay una botonera de switches físicos cuyo material no está a la altura del resto del habitáculo. Es el único punto donde la sensación premium se pierde.
La Ora 5 trae llanta de repuesto, algo que ya casi no se ve en los carros eléctricos y que vale la pena destacar pensando en las carreteras colombianas.
En espacio, es un carro para parejas o familias pequeñas. El baúl de 362 litros no es el más grande de la categoría, aunque las sillas traseras se abaten por completo en formato y la capacidad llega hasta 1.060 litros cuando se necesita cargar más.
El vehículo se ofrece en 9 colores, entre ellos Blanco Marfil, Gris Mate, Verde Esmeralda, Amarillo, Fucsia y Azul Eléctrico, así que hay opciones para todos los gustos.
Precio en Colombia
La GWM Ora 5 se vende en el país en dos versiones: la Mid, desde $74,9 millones, y la Top, desde $89,9 millones. Con ese nivel de equipamiento, seguridad y autonomía, es uno de los precios más competitivos de su segmento.
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Para quienes buscan un carro eléctrico bien equipado para la ciudad, la Ora 5 es una opción que vale la pena considerar.