Test drive | JMC Grand Avenue EV: la pick-up eléctrica que llega a Colombia

El segmento de las pick-ups medianas en Colombia tiene un nuevo competidor. JMC, el fabricante chino que opera en el país desde 2006 bajo la representación de Astara, lanzó al mercado local la Grand Avenue, una camioneta de doble cabina que destaca por ofrecer dos opciones de motorización: turbodiésel y 100% eléctrica.
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Esta última versión, denominada Grand Avenue EV, se convierte en una de las pocas alternativas eléctricas disponibles en el país dentro de su categoría, donde tradicionalmente dominan modelos con motor diésel como la Toyota Hilux, la Nissan Frontier y la Ford Ranger.
Especificaciones técnicas de la versión eléctrica de JMC Grand Avenue EV
La Grand Avenue EV está impulsada por un motor síncrono de imanes permanentes ubicado en el eje posterior. Según la ficha técnica, entrega 242 caballos de potencia y 380 Nm de torque, alimentado por una batería de tipo LFP suministrada por la china CATL, con una capacidad de 88,16 kWh.
En cuanto a autonomía, el vehículo puede recorrer hasta 425 kilómetros bajo el ciclo WLTP con una carga completa, aunque la marca menciona que en condiciones óptimas podría alcanzar los 500 km. La recarga rápida permite pasar del 0 % al 80 % de la batería en aproximadamente 40 minutos utilizando corriente directa.
El precio de esta versión en Colombia es de $225.990.000, superando a las variantes diésel que parten desde los $165.990.000, pero reduciendo el costo de combustible y mantenimiento desde el primer día. La camioneta mide 5,45 metros de largo y tiene una altura al suelo de 236 mm, con capacidad de carga de 970 kg en su versión eléctrica.
El desempeño de JMC en el mercado colombiano
La marca ha mostrado un crecimiento sostenido en el país. Durante 2024, JMC comercializó 1.656 vehículos, lo que representó un incremento del 21 % frente al año anterior, superando el crecimiento del mercado que fue del 8%. En el segmento de camiones livianos, la compañía alcanzó una participación del 23,6 %.
Según declaraciones de Noel Ardila, gerente general de JMC en Astara Colombia, la meta para 2025 es alcanzar las 2.000 unidades vendidas, respaldados por el portafolio de pick-ups y vehículos eléctricos. La Grand Avenue fue presentada oficialmente durante el Salón del Automóvil de Bogotá.
Un aspecto por mejorar tras el test drive
Quienes han tenido la oportunidad de manejar la Grand Avenue EV en diferentes tipos de terreno coinciden en un punto. En ciudad y carretera pavimentada, el comportamiento es ágil y silencioso, con una respuesta inmediata del motor eléctrico.
Sin embargo, después de realizar el test drive en terrenos destapados o con pavimento en mal estado, aparece una sensación clara: la suspensión transmite algunas de las irregularidades del suelo. Los viajes por carreteras secundarias, tan comunes en la geografía colombiana, se sienten más de lo deseable, especialmente en la segunda fila de asientos.
Esta es, quizás, la única cosa que se puede señalar para mejorar en un vehículo que por lo demás cumple con lo prometido: autonomía competitiva, buena capacidad de carga, tecnología a bordo y un precio que, aunque elevado, se alinea con lo que ofrecen otros eléctricos en el país.
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Para quienes buscan una pick-up principalmente para trabajo urbano o carretera, la Grand Avenue EV es una opción sólida y novedosa. Para quienes requieren transitar con frecuencia por trochas o vías sin pavimentar, vale la pena probarla con atención antes de decidir.