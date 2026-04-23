Llegó a Colombia el Dolphin 2027 de BYD con cambios técnicos relevantes frente a su predecesor, especialmente en potencia y seguridad activa. El modelo mantiene el mismo segmento de mercado que lo ubicó como uno de los eléctricos compactos de mayor circulación en el país desde su llegada a finales de 2022.
El cambio más significativo está bajo el capó. El Dolphin 2027 duplica su potencia máxima: pasa de 70 kW a 130 kW, y el torque, la fuerza que impulsa el vehículo desde el arranque, sube de 180 a 290 Nm. En la práctica, eso se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en ocho segundos, frente a los 10,9 de la versión anterior. La suspensión trasera cambia de eje de torsión a independiente, lo que mejora la estabilidad en curvas y reduce las vibraciones que llegan a la cabina.
La batería es de tipo LFP, una química considerada más estable y segura que las de níquel o cobalto, con una capacidad de 45,12 kWh. Soporta carga rápida de hasta 80 kW, lo que permite recuperar energía de forma significativa en paradas cortas. La autonomía declarada es de 397 km, aunque ese dato corresponde al ciclo NEDC, una medición de laboratorio que en condiciones reales de manejo urbano y de carretera suele quedar entre un 20 % y un 30 % por debajo. La marca fijó el precio del Dolphin 2027 en $89.990.000, en línea con el posicionamiento que ha mantenido el modelo desde su llegada al país.
Ajustes de diseño
La carrocería crece 16 cm en longitud hasta los 4,28 metros e incorpora rines de 17 pulgadas. Los cambios estéticos son moderados: nuevas farolas, parrilla delantera rediseñada y firma lumínica LED trasera. Se añade el color Azul Atlantis a la oferta.
En el interior, el rediseño más funcional es el del selector de marchas, que migra de la consola central a una palanca detrás del volante. La pantalla de instrumentos pasa de 5 a 8 pulgadas. Se agregan dos puertos USB traseros, sensor de lluvia, salida de ventilación para la segunda fila y asientos traseros abatibles. El modelo incluye también la función V2L, que permite usar la batería del vehículo para alimentar equipos externos.
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La incorporación más relevante en términos de seguridad activa es el paquete ADAS, ausente en versiones anteriores del Dolphin en Colombia. Incluye frenado autónomo de emergencia (AEB), control crucero adaptativo (ACC), reconocimiento de señales de tránsito, asistencia de permanencia en carril, detección de punto ciego y alerta de colisión trasera, entre otros sistemas. La estructura mantiene seis airbags de serie y carrocería con 61 % de acero de alta resistencia.