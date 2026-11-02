Gobierno De la Espriella buscará radical cambio a la licencia de conducción en Colombia: Se perdería por puntos

El gobierno De la Espriella dio a conocer que buscará un importante cambio al uso de la licencia de conducción en Colombia, aplicando ahora sanciones por puntos.
La decisión, dice el Ministerio de Transporte, tiene en cuenta una realidad sobre el cuidado de la vida en las vías, por lo que es necesario cambiar el comportamiento de los conductores.
La licencia de conducción en Colombiav por puntos busca generar un sistema en el que cometer infracciones tenga consecuencias directas sobre el derecho a conducir.
“La propuesta hace parte de las iniciativas que se están construyendo a partir de las conversaciones con los ciudadanos para reformar el Código Nacional de Tránsito y fortalecer la seguridad vial en el país”.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, dijo que la necesidad es cambiar las conductas que ponen en riesgo la vida en las vías: «Acumular infracciones por exceso de velocidad, conducir bajo efectos del licor u otras conductas que ponen en peligro la vida de los demás y que no haya consecuencias graves. Eso tiene que cambiar».
¿Cómo funcionaría la licencia de conducción en Colombia por puntos?
Dijo el Ministerio de Transporte que la propuesta contempla que cada conductor tenga un puntaje que irá disminuyendo cada vez que cometa una infracción.
“La pérdida de puntos dependerá de las faltas cometidas y, si el conductor agota su puntaje, podría perder su licencia de conducción”, agregó la entidad.
De otro lado, el sistema también busca reconocer a quienes tienen un buen comportamiento y cumplen las normas de tránsito. “No se trata solamente de sancionar, sino de generar una cultura de responsabilidad al volante”.
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Dijo el gobierno De la Espriella que la iniciativa sobre la licencia de conducción en Colombia busca que las infracciones no se queden únicamente en una multa, “sino que tengan consecuencias sobre la posibilidad de seguir conduciendo, especialmente cuando se trata de comportamientos que ponen en peligro a otros actores viales”.