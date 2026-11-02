Gobierno De la Espriella confirma que subirá IVA al café y otros alimentos, pero explica cómo devolverá ese pago a millones de colombianos

Miguel Gómez y José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y vicepresidente del gobierno De la Espriella, confirmaron que una de las intenciones de la Ley Rescate es aumentar o imponer el IVA a una serie de alimentos de muy alto consumo en Colombia.
Los representantes del Gobierno confirmaron, en entrevista con El Tiempo, que alimentos como las verduras, las pastas y algunas frutas tendrán IVA o se les subirá la tarifa que hoy pagan.
El café, por ejemplo, tenía una tarifa del 5 % y pasaría al 19 %. Sin embargo, el Gobierno explicó que las personas de menores ingresos recibirán la devolución del IVA que paguen por esos productos.
Los representantes del Gobierno aseguraron que dos de cada tres colombianos recibirán una devolución del impuesto que actualmente están pagando.
Mecanismos que usará el gobierno De la Espriella para devolver el IVA en Colombia
“Uno de cada diez tendrá que responder por un IVA adicional en algunos productos, principalmente las personas de mayores ingresos. El grueso de la población recibirá recursos del Gobierno para compensar el impuesto que no debería estar asumiendo”.
Según Gómez y Restrepo, la tecnología permite identificar el pago y establecer si una persona, por sus ingresos, debería asumir el impuesto al valor agregado.
“Cuando compre en un establecimiento que expida factura electrónica y presente su cédula, se podrá determinar si tiene derecho a la devolución. El dinero se entregará dentro de los 15 días siguientes”, asegura el Gobierno.
Adicionalmente, el Gobierno explica que esta medida requiere un periodo de preparación para que, desde el primero de enero de 2028, las personas comiencen a recibir los recursos electrónicamente o mediante el mecanismo que escojan.
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“En total, 36,5 millones de colombianos recibirán un ingreso que antes estaban pagando al Estado. De ellos, 19 millones tendrán una devolución del 100 % y otros 16,5 millones recibirán hasta el 50 %”, señalaron Restrepo y Gómez.