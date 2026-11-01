Atención | Falleció el exsenador Antonio Navarro Wolff, confirmó su familia

El exintegrante del M-19 y dirigente político colombiano Antonio Navarro Wolff falleció este domingo 1 de noviembre de 2026, a los 78 años, según confirmó su familia mediante un comunicado.
De acuerdo con el pronunciamiento, su muerte se produjo a las 2:42 de la tarde. Sus familiares expresaron su profundo dolor y solicitaron privacidad durante las primeras horas del duelo.
“Queremos disponer la despedida de Antonio en la intimidad de nuestra familia”, señalaron.
Familia de Antonio Navarro Wolff anunciará detalles de su despedida
La familia informó que este lunes 2 de noviembre dará a conocer los detalles para acompañar al exdirigente político en su último recorrido.
Asimismo, agradeció las expresiones de solidaridad y pidió a los medios de comunicación respetar su duelo.
En el mensaje de despedida, sus allegados lo recordaron como “el Hombre de la Paz”.
Navarro Wolff fue uno de los protagonistas del proceso de paz del M-19 y participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Durante su trayectoria política también ocupó cargos como ministro de Salud, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño y senador de la República.
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