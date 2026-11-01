Entrevista | Banco de la República tiene poco margen para mover las tasas de interés sin apoyo fiscal

La situación fiscal de Colombia está condicionando el margen de maniobra del Banco de la República para responder a las presiones inflacionarias, de acuerdo con la economista peruana Liliana Rojas Suárez, quien conversó con Valora Analitik.
Rojas, examinó las restricciones que enfrenta el banco central colombiano para ajustar las tasas de interés, el deterioro de las cuentas fiscales y la percepción de los mercados internacionales sobre el riesgo del país.
Rojas, una de las economistas más destacadas de Perú, reconocida como una de las mujeres más poderosas de ese país, con roles relevantes en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, advirtió que el emisor necesita mayor respaldo del Gobierno para tener espacio de acción y ajustar las tasas de interés, ya sea al alza o a la baja, de acuerdo con las necesidades de la economía.
En su análisis sobre Colombia, Rojas Suárez señaló que el país tiene menos espacio para aplicar medidas contracíclicas que otras economías de la región. Junto con Brasil, explicó, enfrenta restricciones que dificultan la respuesta de la política económica ante los cambios en el ciclo.
“El Banco Central necesita apoyo y necesita el apoyo del gobierno”, resaltó y dijo que la política monetaria no puede asumir por sí sola el manejo de los desequilibrios económicos cuando el frente fiscal también representa una limitación.
La discusión, por tanto, no se reduce a la decisión de mantener, subir o reducir las tasas de interés. Para la analista, el Banco de la República necesita contar con condiciones que le permitan tomar esas decisiones en función de la inflación y de la actividad económica, sin que las restricciones fiscales reduzcan su capacidad de respuesta.
El Gobierno también tiene un papel en la estabilidad económica
Al referirse a la política monetaria colombiana, Rojas Suárez destacó la labor del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, a quien incluyó entre los responsables de bancos centrales de la región que han enfrentado escenarios complejos.
La economista considera que no se le puede exigir al banco central que resuelva por sí solo los problemas de la economía. Su argumento es que el emisor es una de las instituciones que intervienen en la política económica y que, para cumplir su función, requiere que el Gobierno contribuya desde el frente fiscal.
En ese contexto, también valoró que la comunicación entre el Gobierno y el Banco de la República sea más fluida que durante la administración anterior. Rojas Suárez dijo que esa interlocución le genera expectativas positivas, aunque la considera un punto de partida y no una solución a los problemas fiscales del país.
La economista advirtió que el déficit fiscal colombiano se ha profundizado y empieza a adquirir características estructurales. En su lectura, el país no ha conseguido corregir ese desequilibrio en diferentes momentos del ciclo económico, lo que termina restringiendo el espacio disponible para responder a nuevos choques.
El ajuste no debería concentrarse en la inversión pública
Sobre las medidas que podría adoptar el Gobierno para corregir las cuentas fiscales, Rojas Suárez planteó que el ajuste debería comenzar por identificar gastos innecesarios, repetidos o duplicados, antes de acudir a recortes que afecten la inversión pública.
La razón, explicó, es que la inversión también cumple una función en la recuperación del crecimiento y en la generación de ingresos tributarios futuros.
Reducirla de manera significativa podría terminar agravando el problema que se busca resolver, un menor gasto de inversión puede afectar la actividad económica y, con ello, limitar la capacidad de recaudo del Estado.
Su advertencia es que el ajuste fiscal debe buscar una corrección sostenible de las cuentas públicas, sin debilitar los componentes que pueden contribuir a ampliar la capacidad productiva del país.
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En otros temas, indicó que las dificultades fiscales de Colombia también tienen consecuencias sobre las condiciones de financiación del país.
Durante su conferencia en el Encuentro Regional de Desarrollo, de Credicorp, Rojas Suárez comparó los rendimientos de los bonos soberanos en dólares de Colombia, Perú y Chile, y explicó que estos incorporan dos elementos: la tasa de referencia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y una prima adicional que refleja el riesgo de cada emisor.
En esa comparación, Colombia presenta mayores dificultades fiscales y una curva de rendimientos más pronunciada. Esto implica que los inversionistas exigen una compensación mayor para asumir el riesgo de financiar al país, particularmente en los vencimientos de más largo plazo.
No obstante, también identificó que el mercado estaría incorporando expectativas de que el nuevo Gobierno pueda tener mayor capacidad para resolver los problemas de deuda. Esa variación refleja una percepción de los inversionistas, no una corrección fiscal ya materializada.