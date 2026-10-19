La inclusión financiera es una de las tareas comunes entre los países de América Latina, que se ve reflejado en el crecimiento de las opciones para que los ciudadanos muevan su dinero, ahorren y accedan a una mayor oferta de crédito.
Entendiendo este frente común, el Grupo Credicorp, el conglomerado financiero líder en Perú y uno de los más grandes de la región, reveló los resultados de su más reciente Índice de Inclusión Financiera (IIF), que ya realiza por sexto año consecutivo.
Este año Colombia registró el mayor crecimiento anual con un avance de 4,7 puntos entre 2025 y 2026 y lidera el progreso acumulado desde 2021, con un incremento de 12 puntos en el indicador.
El estudio, que mide la evolución de la inclusión financiera en ocho países de la región, muestra avances tanto en el acceso a productos como en su uso y en la percepción que tienen las personas sobre los servicios financieros.
Al explicar la relevancia de este índice regional, Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, destacó que el holding realiza este estudio “con la convicción de que contar con evidencia es clave para entender los avances y desafíos que existen en materia de inclusión financiera”.
Y añadió: “Este trabajo nos permitió entender algo importante, las oportunidades de las personas no dependen de un solo factor. La inclusión financiera, el acceso al empleo, la seguridad y el desarrollo del talento están conectados. Comprender estas relaciones es fundamental para dimensionar los desafíos”.
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Avances de Colombia en inclusión financiera
La evolución de Colombia dentro del índice de inclusión de Credicorp (con varios negocios en Colombia) se refleja en varias categorías, como son el acceso, uso y calidad percibida, con avances en estas tres dimensiones durante el último año.
La dimensión de acceso aumentó 3,5 puntos, impulsada, entre otros factores, por una mayor tenencia de productos de crédito formal. El porcentaje de personas con estos productos pasó de 18 % a 28 %, un incremento de 10 puntos porcentuales. A su vez, la proporción de colombianos que no cuenta con ningún producto de crédito disminuyó de 79 % a 64 %.
En la dimensión de uso, el indicador creció seis puntos, el mayor incremento entre los ocho países analizados. Además, la frecuencia de utilización de productos financieros se duplicó entre 2025 y 2026, al pasar de 5,2 a 10,7 veces al mes.
Por su parte, la dimensión de calidad percibida mejoró 4,4 puntos y llegó a 67,8, el segundo resultado más alto de la región. Estos resultados muestran que el avance de Colombia no se limita a una mayor disponibilidad de productos financieros, sino que también comprende una utilización más frecuente y una mejor percepción de los servicios.
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Billeteras digitales impulsan la adopción financiera
La digitalización es otro de los factores que acompañan el avance de la inclusión financiera en Colombia. Según el estudio, 69 % de los colombianos considera útiles las billeteras móviles, la segunda proporción más alta de la región, después de Argentina, con 79 %.
La valoración positiva coincide con una frecuencia de uso elevada: 65 % de los colombianos utiliza billeteras móviles varias veces a la semana. De acuerdo con Credicorp, los medios de pago digitales ya forman parte de la vida cotidiana de la población.
Sin embargo, el efectivo mantiene un papel importante en los gastos diarios. El 57 % de los colombianos afirma utilizarlo siempre para este tipo de pagos, frente a 50 % del promedio regional.
En ese contexto, el estudio señala que factores como la utilidad, la aceptación de los medios de pago, la confianza y la interoperabilidad son relevantes para profundizar la adopción de alternativas digitales.
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