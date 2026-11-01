FBI responsabiliza a Corea del Norte por robo de US$6.300 millones en criptomonedas a Binance

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) responsabilizó a Corea del Norte por el robo de más de US$6.000 millones en activos digitales a Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo.
El ataque ocurrió el 29 de octubre de 2026 y, según las estimaciones de Binance, ocasionó la sustracción de aproximadamente US$6.300 millones, una cifra que lo convierte en el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha.
En un comunicado publicado el 31 de octubre, el FBI identificó a TraderTraitor, un grupo de ciberdelincuentes vinculado con Corea del Norte, como responsable de la operación.
La agencia estadounidense señaló que trabaja junto con el Servicio Secreto y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) para rastrear los activos robados y evitar que sean utilizados en otras operaciones.
¿Cómo ocurrió el robo de criptomonedas a Binance?
Según la investigación preliminar de Binance, el ataque podría estar relacionado con un computador portátil comprometido que pertenecía a un ingeniero de DevOps especializado en infraestructura tecnológica.
Los atacantes habrían aprovechado ese acceso para ingresar a uno de los sistemas de la plataforma y ejecutar retiros no autorizados. Sin embargo, la compañía advirtió que la investigación continúa y que todavía no se han esclarecido todas las circunstancias del incidente. De acuerdo con los investigadores, buena parte de los activos fueron sustraídos en aproximadamente 20 minutos.
El FBI también alertó que los responsables están convirtiendo los fondos robados principalmente en Ethereum (ETH) para seguir transfiriéndolos a través de servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) y plataformas de intercambio instantáneo.
Por esta razón, pidió a las empresas del sector que bloquearan las transacciones relacionadas con las direcciones digitales identificadas durante la investigación. El grupo TraderTraitor también fue vinculado con el robo de aproximadamente US$1.500 millones a la plataforma Bybit en febrero de 2025.
¿Qué pasará con el dinero de los usuarios de Binance?
Tras conocerse el ataque, Binance suspendió temporalmente los retiros de criptomonedas mientras realizaba verificaciones de seguridad y trabajaba con otras compañías para congelar los activos sustraídos.
La plataforma informó que, gracias a la colaboración de empresas del sector, se habían congelado aproximadamente US$3.000 millones de los fondos sustraídos.
En su actualización del 1 de noviembre de 2026, Binance anunció que había repuesto aproximadamente el 95 % de los activos afectados con recursos propios y mediante operaciones de compra de criptomonedas. La compañía aclaró que el 5 % restante corresponde a activos de menor liquidez, cuya adquisición requiere más tiempo.
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Asimismo, Binance anunció el restablecimiento gradual de los retiros a partir del domingo 1 de noviembre de 2026, comenzando por determinadas criptomonedas y redes, mientras continúa verificando la seguridad de sus sistemas.
La empresa reiteró que asumirá las pérdidas económicas derivadas del ataque y que no las trasladará a sus usuarios. Por ahora, la investigación sobre los responsables y el destino de los fondos robados permanece abierta.