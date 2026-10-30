Premercado | BNB se desploma tras posible hackeo a Binance que dejaría US$5.300 millones en fondos afectados

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas registraron fuertes caídas el viernes, con los valores relacionados con la inteligencia artificial liderando las pérdidas tras los decepcionantes resultados de varias empresas tecnológicas estadounidenses, mientras que el Banco de Japón mantuvo los tipos de interés inalterados, tal y como se esperaba.
El Kospi de Corea del Sur se desplomó cerca de un 5 %, con los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK Hynix Inc entre los valores con mayor peso en las caídas.
El Nikkei 225 japonés cayó un 2,4 %, mientras que el índice en general Topix perdió un 1,3 %. Los valores del sector de semiconductores lideraron las pérdidas, con Advantest bajando un 7 %, Lasertec Corp desplomándose un 10 % y Kioxia Holdings retrocediendo cerca de un 8 %.
La reacción puso de manifiesto un cambio en la confianza de los inversores, con los mercados exigiendo cada vez más pruebas de que el elevado gasto en centros de datos, procesadores avanzados e infraestructura de IA puede traducirse en un crecimiento sostenible de los ingresos y del flujo de caja.
El mercado de Corea del Sur sufrió una presión especial, ya que los inversores recalibraron las perspectivas para los chips de memoria, a pesar de la sólida demanda subyacente procedente de los centros de datos de IA. Samsung Electronics amplió sus pérdidas tras la publicación de sus resultados trimestrales, mientras que SK Hynix cayó con fuerza después de su reciente rally.
Por su parte, el Banco de Japón mantuvo su tipo de referencia inalterado en el 1,25 % el viernes, tras la subida de septiembre, mientras los inversores aguardaban las declaraciones del gobernador Kazuo Ueda y las últimas previsiones económicas del banco central en busca de pistas sobre el momento de un nuevo endurecimiento monetario.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cayeron el viernes tras una serie de resultados del sector tecnológico que llevaron a los inversores a buscar refugio, aunque el paneuropeo sigue camino de registrar su mejor mes desde junio.
El índice cayó un 0,3 %, extendiendo una caída global del sector tecnológico que comenzó con Alphabet y se agravó tras los resultados de Amazon e Intel. Las acciones de tecnología en toda Europa tampoco se salvaron.
El DAX alemán cayó un 0,6 %, mientras que el CAC 40 francés ganó un 0,1 % y el FTSE 100 de Londres subió un 0,2 %.
Los riesgos macroeconómicos persisten. El BCE mantuvo su tipo de depósito en el 2,50 % el jueves en lo que los economistas calificaron de pausa restrictiva, con los mercados descontando aproximadamente dos de cada tres posibilidades de una subida en diciembre, y señaló que dispone de herramientas para hacer frente a mercados desordenados. Horas antes, Lagarde anunció que dimitirá en febrero de 2027, nueve meses antes de que concluya su mandato.
“La última decisión sugiere que los responsables de la política monetaria no tienen prisa por actuar sin pruebas más claras, aunque el aumento de los precios de la energía y una inflación que ronda el doble del objetivo del 2 % mantienen viva la posibilidad de una subida en diciembre”, señalaron analistas de UBS.
Los últimos datos mostraron que la economía de la zona euro creció más de lo previsto el trimestre pasado.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros cayeron tras una sesión negativa en Wall Street, donde la tecnología se mantuvo claramente a la baja después de los decepcionantes resultados de Alphabet. El Nasdaq Composite retrocedió un 1,4 %, presionado por un desplome del 12,6 % en la matriz de Google.
El Dow Jones Industrial Average fue el que menos cayó entre sus homólogas, ya que los inversores rotaron hacia sectores defensivos como la sanidad y las utilities para esquivar las consecuencias del batacazo tecnológico.
Amazon.com Inc cayó un 6,7 % en el mercado fuera de horario, extendiendo las pérdidas tras un descenso del 4,3 % durante la sesión del jueves.
El gigante del comercio electrónico y la nube no alcanzó las estimaciones de ingresos y beneficios en sus resultados del tercer trimestre, mientras que el elevado gasto en inteligencia artificial también llevó el flujo de caja libre de la compañía a territorio negativo.
Dichas preocupaciones centraron la atención tras los decepcionantes resultados de Alphabet Inc, que también mostraron un deterioro de los márgenes derivado del gasto relacionado con la IA.
Sumándose a la presión sobre los mercados de acciones, los inversores mantuvieron en gran medida las apuestas de que la Reserva Federal subirá los tipos de interés en diciembre.
Unos datos del producto interior bruto del tercer trimestre mejores de lo esperado y unos datos positivos del índice de precios PCE reforzaron las apuestas por una subida en diciembre, ya que el sólido crecimiento y la inflación persistente se perciben como factores que dan a la Fed más razones para subir los tipos.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo subieron cerca de máximos de seis meses el viernes, ante la perspectiva de una nueva acción militar estadounidense contra Irán, que ensombreció las esperanzas de un avance diplomático y reavivó los temores sobre interrupciones en el suministro.
Los futuros del crudo Brent subían un 2,1 % hasta los US$117,19, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaban un 1,8 % hasta los US$103,88.
Los futuros del Brent llegaron a alcanzar los US$117,84 en un momento anterior de la jornada, su nivel más alto desde finales de abril. Ambos índices de referencia estaban camino de registrar una cuarta ganancia mensual consecutiva de más del 10 %.
En otra línea, el BNB cayó un 8,1 % hasta los US$698,01 el viernes, después de que una presunta brecha de seguridad multimillonaria en Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, provocara un fuerte descenso del token durante la sesión de hoy.
Los datos en cadena mostraron salidas sospechosas que comenzaron aproximadamente con carteras identificadas como billeteras activas de Binance que perdieron miles de millones de dólares en criptoactivos —incluyendo Ethereum, Bitcoin y tokens basados en Tron— en aproximadamente 40 minutos, en lo que los analistas califican como posiblemente el mayor hackeo a un exchange registrado hasta la fecha.
Binance confirmó que estaba investigando un posible incidente de seguridad y suspendió temporalmente los retiros en múltiples redes como medida de precaución, al tiempo que afirmó que los fondos de los usuarios permanecen seguros.
El agregador de datos de blockchain Glassnode indicó que US$5.300 millones en fondos se vieron afectados por el hackeo.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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