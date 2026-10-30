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Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca poner impuestos a las bebidas con edulcorantes

La ley rescate del gobierno De la Espriella también busca aumentar los ingresos del país por el lado de los impuestos

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Imágenes: Presidencia y Gemini

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Uno de los llamados de atención de los analistas locales se centraba en la necesidad de contar con fuentes de ingresos mediante la ley rescate del gobierno De la Espriella. Entre las propuestas, el Ministerio de Hacienda busca aumentar los impuestos a algunas bebidas endulzadas con edulcorantes.

De acuerdo con el documento, esta medida busca, además de aumentar los ingresos, reducir las presiones fiscales sobre el sistema de salud derivadas de hábitos alimentarios poco saludables.

Gaseosas de Postobón
Foto: Valora Analitik

La ley rescate del gobierno De la Espriella propone modificar los umbrales de cobro del impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas e incluir los edulcorantes en el hecho generador.

“En particular, para 2028 las bebidas con menos de 9 gramos de azúcares añadidos por cada 100 ml mantendrían la tarifa del segundo tramo bajo la normativa actual, mientras que aquellas con un contenido igual o superior a 9 gramos estarían sujetas a la tarifa más alta, actualizada anualmente con el UVT”.

Más cambios de la ley rescate del gobierno De la Espriella a las bebidas con edulcorantes

Adicionalmente, según el proyecto, a las bebidas con cualquier contenido de edulcorantes se les aplicaría la tarifa correspondiente a la cantidad de azúcar, “por lo que aquellas bebidas sin azúcar pero con edulcorantes pagarían igualmente la tarifa del primer tramo”.

La ley rescate del gobierno De la Espriella señala que la medida no solo permitiría disuadir el consumo de bebidas endulzadas que pueden afectar la salud de los colombianos y generar mayores presiones financieras sobre el sistema de salud, sino también generar ingresos para financiar el gasto público esencial.

“Asimismo, dado que el mercado de bebidas ha mostrado una respuesta al impuesto vigente usando edulcorantes como alternativa principal para reducir el uso del azúcar, incluirlas dentro de los productos gravados permitiría disminuir los potenciales efectos negativos sobre la salud que tienen estos ingredientes”, complementa el documento.

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Imágenes: Presidencia y BanRep

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Este apartado de la ley rescate del gobierno De la Espriella señala que, en términos fiscales, se espera un recaudo adicional de $1,8 billones a partir de 2028 por las modificaciones al impuesto a las bebidas endulzadas.

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