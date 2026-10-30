Gobierno De la Espriella suma a actor muy importante a la discusión del aumento del salario mínimo en Colombia

La viceministra de Relaciones Laborales, Juliana Morad, dio a conocer nuevos detalles sobre la discusión del aumento del salario mínimo en Colombia para el año entrante.
La representante del Gobierno explicó que hubo una serie de conversaciones previas en las que se escuchó a nuevos actores del debate: representantes de los trabajadores que piden tener en cuenta peticiones especiales.
Cabe recordar que, de momento, la Central Unitaria de Trabajadores, que representa los intereses de una parte de las organizaciones obreras, pide que el incremento del salario mínimo en Colombia para el año entrante sea de al menos el 38 %.
En este contexto, Morad lideró un encuentro con representantes del sector de trabajadoras domésticas, quienes presentaron propuestas sobre remuneración, formalización, inspección laboral y seguridad social. Fue una jornada de escucha directa para construir soluciones.
Trabajadoras domésticas estarán en la mesa de negociación del salario mínimo en Colombia
La viceministra también confirmó que las trabajadoras domésticas participarán en las mesas de negociación del salario mínimo en Colombia, dada la cantidad de personas que integran este sector en el país y los cambios que se han introducido en sus condiciones laborales en los últimos años.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo confirmó que presentó avances de un micrositio con una calculadora de pagos, modelos de contrato y orientación laboral para las trabajadoras domésticas.
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Asimismo, anunció la construcción de una hoja de ruta para 2027, con mesas técnicas y seguimiento a los compromisos, con miras a mejorar sustancialmente las condiciones laborales de estas trabajadoras.