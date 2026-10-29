Jornada laboral de 42 horas condicionaría incremento del salario mínimo en Colombia

La discusión sobre el incremento del salario mínimo en Colombia para el año entrante exige tener en cuenta todas las variables que inciden en la definición de los presupuestos salariales de las empresas.
De acuerdo con los gremios, el incremento del pago por hora y los ajustes en los recargos nocturnos exigen que el aumento salarial de 2027 no sea desproporcionado.
El incremento del salario mínimo en Colombia está condicionado por el cambio en la jornada laboral y sus efectos sobre la remuneración mensual de los trabajadores.
Esto quiere decir que quien devenga el salario mínimo recibe la misma remuneración fija mensual, toda vez que se entiende que hay una mejora en la productividad laboral.
El debate entre jornada laboral y aumento del salario mínimo en Colombia
Con esta base, al mantenerse fijo el salario mensual y dividirse entre un menor número de horas de trabajo al mes (el divisor pasó de calcularse sobre 48 horas a 42 horas semanales), el valor de la hora de trabajo aumenta de manera automática.
Para los gremios, la reducción de la jornada a 42 horas representa un aumento de los costos laborales unitarios que se viene sintiendo desde hace tres o cuatro años.
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En este escenario, los empresarios suelen argumentar, en la mesa de negociación del incremento del salario mínimo en Colombia, que un aumento desproporcionado del sueldo base, sumado a una menor cantidad de horas laboradas, afecta fuertemente la competitividad y la formalización del empleo.