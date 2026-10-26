Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Con esta propuesta, salario mínimo en Colombia podría quedar muy cerca de los $2.500.000

La discusión del salario mínimo en Colombia se espera arranque formalmente desde mediados de noviembre.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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Se empiezan a destapar algunas propuestas clave sobre el aumento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año entrante.

Si bien el Gobierno y los analistas locales apoyan que el ajuste sea lo menor posible, con base en criterios técnicos, los trabajadores estarían pensando en una posición radicalmente más alta.

salario mínimo 2026
Reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Foto: Ministerio del Trabajo.

De acuerdo con la CUT, el salario mínimo en Colombia del año entrante debe tener en cuenta la inflación que se ha visto en el rubro de los alimentos, así como en otros sectores clave, la cual es sustancialmente alta frente al 7 % proyectado para este año.

Con esto, señalan desde la CUT, todavía existe un porcentaje muy alto que hace falta compensarle a la fuerza laboral del país, correspondiente a las subidas de precios registradas durante este año.

Otras propuestas para el aumento del salario mínimo en Colombia

Fabio Arias, ahora expresidente de la CUT, afirmó que el incremento, sumado a la inflación proyectada, debería estar cercano al 38,5 %, lo que significaría casi $680.000 adicionales para el año entrante.

Esta propuesta llevaría a que el salario mínimo en Colombia, sin tener en cuenta el auxilio de transporte o el auxilio de conectividad, quede cerca de los $2.500.000.

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Imagen: IA de Gemini

La iniciativa ya ha sido rechazada por algunos analistas y empresarios locales, quienes explican que un ajuste de esa magnitud provocaría el cierre de empresas o la eliminación de puestos de trabajo.

Recomendado: ¿Por qué el salario mínimo de Colombia no subirá tanto para el año entrante?

Asimismo, en ocasiones pasadas, el Banco de la República ha pedido mesura en el ajuste del salario mínimo en Colombia, toda vez que representa un combustible muy importante para el aumento de la inflación.

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