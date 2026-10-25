De la Espriella presentará esta semana ‘Ley de Rescate’ y campaña nacional de ahorro de energía, agua y gas ante fuerte ‘Super Niño’

El presidente Abelardo de la Espriella anunció hoy nuevas medidas para corregir los problemas presupuestales y fiscales de la Nación, reducir gastos en la Presidencia de la República y garantizar recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. En una nueva alocución, el mandatario también presentó avances del Fondo Patria Milagro, confirmó recursos para vivienda y anunció programas de formación tecnológica, apoyo a emprendedores y transferencias para adultos mayores.
Durante su intervención, De la Espriella reconoció que se cometió un error en el trámite presupuestal en el Congreso de la República y señaló que su Gobierno ya adoptó medidas para resolverlo. Según explicó, el Decreto 1599, por $634,9 billones, incorpora las modificaciones aprobadas por el Congreso y permite avanzar con la ejecución de los recursos.
“El Presupuesto no quedó hundido y no quedó sin recursos por funcionar”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que la situación correspondió a un problema de forma y que se aplicaron los mecanismos previstos para solucionarlo. “En mi gobierno los errores se reconocen y se corrigen”, agregó.
El jefe de Estado anunció que su administración presentará una solución de fondo a los desafíos presupuestales y fiscales del país, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y atender las necesidades de los colombianos. Para ello, anticipó la presentación de la denominada Ley de Rescate, con la que busca adoptar decisiones frente a las dificultades fiscales y las obligaciones del Estado.
“Gobernar no es esconder los problemas, es enfrentarlos y resolverlos”, manifestó De la Espriella, al insistir en que el Gobierno debe combinar la disciplina en el gasto público con medidas que permitan responder a las necesidades sociales y económicas del país.
Ajustes al gasto público y reducción de contratos
Como parte de la estrategia de austeridad, el mandatario anunció que el ajuste comenzará por la propia Presidencia de la República y las entidades vinculadas al Estado. De acuerdo con las cifras presentadas, el proceso comprende recursos por $267.000 millones, con la participación de diferentes entidades y agencias estatales.
En materia de personal, indicó que la ocupación se encuentra en 58 % y anunció la terminación de 32 contratos de prestación de servicios, cuyo valor asciende a $2.200 millones. La medida busca reducir gastos administrativos y revisar el uso de los recursos públicos en el marco de los ajustes fiscales anunciados por el Ejecutivo.
Las decisiones se enmarcan en la intención del Gobierno de revisar sus propios costos antes de plantear nuevas medidas para enfrentar las presiones sobre las finanzas nacionales. El alcance de los ajustes y su efecto sobre el gasto total deberán evaluarse a partir de su implementación y de las cifras oficiales de ejecución presupuestal.
Fondo Patria Milagro: recursos para la reconstrucción
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto fue otro de los ejes centrales de la alocución. De la Espriella aseguró que el Fondo Patria Milagro ya está avanzando y que cuenta con una hoja de ruta para canalizar recursos hacia las necesidades de las comunidades afectadas.
Según el mandatario, el esquema contempla $624.000 millones en crédito con el Banco Mundial, además de más de $1 billón en recursos públicos. También señaló que se han comprometido más de $1 billón por parte del sector privado, aunque aclaró que estos aportes no ingresarán directamente al Fondo ni al Presupuesto General de la Nación de 2027.
De acuerdo con su explicación, los recursos privados serán administrados por las propias organizaciones que los aportan, con el objetivo de que su destinación responda a las necesidades de los damnificados. Por tanto, precisó que no se trata de dineros bajo administración directa del Gobierno.
En materia de vivienda, el mandatario anunció que se han destinado más de $332.000 millones para atender a más de 7.000 viviendas, como parte de los esfuerzos para recuperar las condiciones habitacionales de las comunidades afectadas.
“No vamos a dejar la reconstrucción a mitad de camino”, aseguró De la Espriella, al reiterar que el proceso deberá avanzar con recursos y acciones orientados a responder a las necesidades de la población.
La financiación de la reconstrucción será uno de los desafíos centrales para las cuentas públicas, debido a la necesidad de conciliar las inversiones requeridas para recuperar la infraestructura y las viviendas con las restricciones fiscales de la Nación. En ese contexto, la combinación de crédito multilateral, recursos públicos y aportes privados plantea la necesidad de mantener claridad sobre las fuentes de financiación, la ejecución y los mecanismos de seguimiento.
SENA, emprendedores e inteligencia artificial
En materia de reactivación económica, el mandatario anunció nuevos programas para fortalecer las capacidades laborales, impulsar los emprendimientos y ampliar el acceso a la formación tecnológica.
Uno de los anuncios contempla una inversión de $43.800 millones para ofrecer formación especializada y continua a más de 75.000 trabajadores a través del SENA, en alianza con empresas. La iniciativa busca responder a las necesidades del mercado laboral y mejorar las competencias de quienes participan en diferentes sectores productivos.
Adicionalmente, el Gobierno destinará más de $34.000 millones al Fondo Emprender para respaldar negocios y emprendedores en las zonas afectadas por el terremoto. La medida apunta a facilitar la recuperación de actividades económicas y generar oportunidades para quienes necesitan reactivar sus fuentes de ingreso.
El mandatario también anunció un programa de un millón de becas para formar a colombianos en inteligencia artificial y tecnología, mediante una alianza entre el SENA y Google. La iniciativa busca ampliar el acceso a conocimientos digitales y preparar a los trabajadores para las transformaciones del mercado laboral.
De la Espriella sostuvo que la estrategia de formación y apoyo productivo forma parte de su apuesta por abrir oportunidades para que los colombianos puedan trabajar, emprender y generar ingresos.
Transferencias para adultos mayores y recursos para 2027
La atención a los adultos mayores también hizo parte de los anuncios. El mandatario informó que los nuevos giros del programa Colombia Mayor comenzarán el 28 de octubre, con transferencias de hasta $230.000, y señaló que existe la intención de aumentar el monto cuando las condiciones fiscales lo permitan.
De acuerdo con lo expuesto en la alocución, se han gestionado $1,3 billones para la atención de esta población. Además, anunció que el Ministerio de Hacienda priorizará recursos adicionales para los adultos mayores en el Presupuesto General de la Nación de 2027.
El anuncio se produce en medio de los retos fiscales que enfrenta el Gobierno, por lo que la continuidad de estas transferencias dependerá de la disponibilidad presupuestal y de las decisiones que se adopten en el marco de la programación financiera de los próximos años.
Empleo, inversión y empresas con dificultades
En el frente empresarial, De la Espriella señaló que Presto continuará generando empleo tras un acuerdo con Grupo Nutresa. Aunque no detalló las condiciones del entendimiento, presentó el anuncio como parte de los esfuerzos para preservar puestos de trabajo y mantener la actividad económica.
También anticipó la elaboración de una lista de empresas que atraviesan dificultades en Colombia, con el propósito de buscar soluciones junto con inversionistas nacionales y extranjeros. La iniciativa pretende identificar oportunidades para recuperar negocios, atraer capital y evitar que los problemas empresariales deriven en mayores pérdidas de empleo o capacidad productiva.
Por otra parte, confirmó que continuará el programa Banco de Talentos, orientado a identificar oportunidades para que colombianos puedan representar al país y ocupar cargos en escenarios internacionales.
Los anuncios de la alocución combinan medidas de austeridad, ajustes presupuestales, programas sociales y mecanismos para impulsar la recuperación económica. El principal desafío será convertir estos compromisos en resultados verificables, con fuentes de financiación claras y una ejecución que permita atender las necesidades de los damnificados sin agravar las presiones sobre las finanzas públicas.
Fenómeno de El Niño: Gobierno anuncia medidas para proteger el suministro de energía
Otro de los anuncios centrales de la alocución estuvo relacionado con la preparación del país ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. De la Espriella advirtió que las señales climáticas han evidenciado lluvias por debajo de los niveles normales y que octubre ha sido el mes más seco del semestre. Según las cifras presentadas, los embalses registran alrededor de 40 % menos agua, una situación que aumenta la presión sobre el sistema eléctrico y obliga a tomar medidas preventivas para proteger el suministro de energía.
El mandatario señaló que los embalses se encuentran en niveles cercanos al 75 % y que la meta del Gobierno es elevar esa capacidad al 80 % antes del 30 de noviembre. El objetivo es fortalecer la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica y reducir los riesgos de estrechez energética ante eventuales condiciones climáticas más adversas.
Como parte de las acciones anunciadas, el Gobierno aplazará los mantenimientos programados de las centrales hidroeléctricas de Chivor y Guavio y adelantará más tareas en Hidroituango. Estas decisiones buscan mantener la disponibilidad de generación y contar con mayores recursos energéticos en un periodo en el que las condiciones hidrológicas requieren especial atención.
De la Espriella también se refirió al cargo por confiabilidad, mecanismo mediante el cual se remunera a los generadores por garantizar energía firme cuando el sistema enfrenta situaciones de escasez. Según afirmó, algunas empresas han respondido a sus compromisos, mientras que otras han registrado entregas inferiores a las prometidas.
Ante esta situación, anunció que se solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos investigar los casos de posibles incumplimientos y examinar las medidas que correspondan frente a las empresas que no estén atendiendo sus obligaciones. El propósito, indicó, es asegurar que los compromisos de generación se traduzcan en energía disponible para el sistema cuando más se necesita.
El mandatario agregó que pondrá en marcha una campaña nacional de ahorro de energía, agua y gas, con un llamado a los hogares colombianos para consumir responsablemente y evitar el desperdicio. La estrategia buscará promover cambios en los hábitos cotidianos de consumo y reforzar la prevención ante un escenario climático que podría afectar la disponibilidad de recursos hídricos y energéticos.
Las medidas anunciadas ponen de relieve la importancia de anticipar los riesgos de abastecimiento y preservar la confiabilidad del sistema eléctrico. La evolución de las lluvias, el nivel de los embalses, la disponibilidad de las plantas de generación y el cumplimiento de las obligaciones de los agentes serán factores determinantes para evaluar la capacidad del país de responder a un eventual agravamiento de las condiciones climáticas.
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