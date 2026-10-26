Tasas de interés en Colombia subirían a máximos de febrero del 2024 con próxima decisión del Banco de la República

El próximo viernes 30 de octubre, el Banco de la República tomará, por segundo mes consecutivo, una decisión sobre las tasas de interés en Colombia, luego del aumento de 25 puntos básicos que la Junta aprobó en septiembre.
Con el incremento, la tasa de política monetaria llegó al 12,25 % y se amplió el plazo previsto para el inicio de un proceso de recortes, condicionado por una inflación que sube más de lo esperado.
Para la reunión de la Junta de octubre, la expectativa se centra en que las tasas de interés en Colombia vuelvan a subir 25 puntos básicos, lo que llevaría el indicador al 12,50 %.
En caso de que las tasas lleguen a ese nivel, sería el dato más alto desde febrero de 2024, cuando el indicador se ubicaba en el 12,75 %, según los registros del Banco de la República.
Esto viene para las tasas de interés en Colombia
Leonardo Villar, gerente del emisor, ha dejado claro que, por el momento, no hay espacio para pensar en reducciones, dado que la inflación supera las expectativas de los analistas locales. Por ello, los recortes solo serían posibles en la segunda mitad del próximo año.
Sin embargo, la Junta del Banco sigue condicionando esa decisión a que la inflación muestre una tendencia real y constante de desaceleración, aunque se mantendría sustancialmente alejada de la meta del 3 % fijada por el emisor.
Recomendado: Tasas de interés en Colombia van a seguir altas en 2027: Crédito podría seguir caro
El emisor es consciente de que las tasas de interés en Colombia altas no favorecen el crecimiento de la economía, pues reducen el apetito por el consumo; sin embargo, sí ayudan sustancialmente a evitar que la inflación siga golpeando el bolsillo de los hogares colombianos.