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Tasas de interés en Colombia subirían a máximos de febrero del 2024 con próxima decisión del Banco de la República

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explica por qué las tasas de interés en Colombia siguen altas

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Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Imagen: Prensa BanRep

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El próximo viernes 30 de octubre, el Banco de la República tomará, por segundo mes consecutivo, una decisión sobre las tasas de interés en Colombia, luego del aumento de 25 puntos básicos que la Junta aprobó en septiembre.

Con el incremento, la tasa de política monetaria llegó al 12,25 % y se amplió el plazo previsto para el inicio de un proceso de recortes, condicionado por una inflación que sube más de lo esperado.

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Imagen: Prensa del BanRep

Para la reunión de la Junta de octubre, la expectativa se centra en que las tasas de interés en Colombia vuelvan a subir 25 puntos básicos, lo que llevaría el indicador al 12,50 %.

En caso de que las tasas lleguen a ese nivel, sería el dato más alto desde febrero de 2024, cuando el indicador se ubicaba en el 12,75 %, según los registros del Banco de la República.

Esto viene para las tasas de interés en Colombia

Leonardo Villar, gerente del emisor, ha dejado claro que, por el momento, no hay espacio para pensar en reducciones, dado que la inflación supera las expectativas de los analistas locales. Por ello, los recortes solo serían posibles en la segunda mitad del próximo año.

Sin embargo, la Junta del Banco sigue condicionando esa decisión a que la inflación muestre una tendencia real y constante de desaceleración, aunque se mantendría sustancialmente alejada de la meta del 3 % fijada por el emisor.

Tasas de interés suben en Colombia, pero estos créditos se hicieron más baratos
Tasas de interés suben en Colombia, pero estos créditos se hicieron más baratos. Imagen de referencia generada con IA

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El emisor es consciente de que las tasas de interés en Colombia altas no favorecen el crecimiento de la economía, pues reducen el apetito por el consumo; sin embargo, sí ayudan sustancialmente a evitar que la inflación siga golpeando el bolsillo de los hogares colombianos.

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