Según el conteo del Tribunal Superior Electoral (TSE), con el 99 % de las mesas escrutadas Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), suma el 51.66 % de los votos válidos, unos 64,091,270, frente al 48,34 % (59,735,422) de Flávio Bolsonaro.
El mandatario seguirá al frente de Brasil en un nuevo periodo que comienza el 5 de enero de 2027 y termina en enero de 2031.
Lula revirtió así el resultado de la primera vuelta del 4 de octubre, en la que Bolsonaro le sacó casi dos puntos (47 % frente a 45 %). También superó lo que anticipaban las encuestas para la elección, que favorecían al senador por entre uno y cuatro puntos.
Lula, de 80 años, nació en 1945 en el estado de Pernambuco, en el noreste del país y llegó de niño a São Paulo. Allí trabajó como obrero metalúrgico y en los años setenta se convirtió en el principal dirigente sindical del cordón industrial paulista, desde donde fundó en 1980 el Partido de los Trabajadores.
Perdió tres elecciones presidenciales antes de llegar al poder en 2003 y gobernó dos periodos seguidos. En 2018 fue encarcelado por una condena en la operación Lava Jato, que el Supremo Tribunal Federal anuló en 2021 y eso le permitió volver a competir y derrotar a Jair Bolsonaro en 2022.
Con esta victoria suma su cuarto mandato.
Las encuestas daban ventaja a Bolsonaro
La victoria de Lula contradice lo que anticipaba la mayoría de los sondeos publicados antes del balotaje. Entre el 12 y el 22 de octubre, Bolsonaro aparecía adelante en 15 de 17 encuestas, con márgenes en votos válidos que iban desde menos de un punto en BTG/Nexus hasta seis puntos en Gerp, firma que le asignaba 53 % frente a 47 % del presidente.
Solo dos encuestadoras se apartaban de esa tendencia: Datafolha, que en su último sondeo, publicado el 22 de octubre, registró un empate de 50 % para cada candidato, y Vox Brasil, la única que ponía a Lula adelante, con cerca de 51 % frente a 49 %. En esa misma medición de Datafolha, la aprobación de la gestión del presidente subió a 49 %, un punto por encima de quienes la desaprueban.
Una jornada que se extendió dos horas
El cierre de las urnas se aplazó hasta las 7:00 p. m. de Brasilia (5:00 p. m. en Colombia) por orden del magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal.
La medida respondió a pedidos de las dos campañas: la de Lula denunció que en ciudades como São Paulo y Salvador circulaban menos buses y la de Bolsonaro reportó lluvias y vías bloqueadas en 17 municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina.