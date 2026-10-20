Tasas de interés en Colombia van a seguir altas en 2027: Crédito podría seguir caro

Nuevos pronósticos señalan lo que puede pasar con las tasas de interés del Banco de la República para el año entrante. Las expectativas mantienen un escenario pesimista.
Un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala que la inflación sigue en ascenso y obligará a mantener tasas altas por más tiempo.
Estas altas tasas de interés generarán importantes retos de credibilidad para el Banco de la República durante el año entrante, agrega el análisis.
Así mismo, en 2027 se cumplirían siete años consecutivos con la inflación por encima del rango meta, proyectando que cerrará 2026 en 6,8 % y 2027 en 5,5 %.
Escenarios de riesgo para las tasas de interés
Este escenario, clave para la definición de las tasas de interés, se verá condicionado por las presiones de oferta crecientes causadas por el fenómeno de El Niño, así como por los precios de las materias primas.
“La definición del salario mínimo de 2027 y el ajuste fiscal serán claves para la senda de desinflación. La TPM cerraría en 12,50 % este año y en 11,50 % en 2027”, agrega el informe.
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Con esto, el análisis explica que, en 2027, el espacio para recortes sería limitado. “La lenta convergencia de la inflación solo permitiría reducciones graduales, acumulando 100 puntos básicos en el año”.