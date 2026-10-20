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Tasas de interés en Colombia van a seguir altas en 2027: Crédito podría seguir caro

Las tasas de interés en Colombia van a depender de lo que pase con el proceso de desaceleración de la inflación.

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Imagen: Prensa del BanRep

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Nuevos pronósticos señalan lo que puede pasar con las tasas de interés del Banco de la República para el año entrante. Las expectativas mantienen un escenario pesimista.

Un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala que la inflación sigue en ascenso y obligará a mantener tasas altas por más tiempo.

Estas altas tasas de interés generarán importantes retos de credibilidad para el Banco de la República durante el año entrante, agrega el análisis.

Así mismo, en 2027 se cumplirían siete años consecutivos con la inflación por encima del rango meta, proyectando que cerrará 2026 en 6,8 % y 2027 en 5,5 %.

Tasas de interés llegan a 12,25 %: ¿Quiénes salen ganando y quiénes pierden con la decisión del Banco de la República?
Tasas de interés llegan a 12,25 %: ¿Quiénes salen ganando y quiénes pierden con la decisión del Banco de la República?. FOTO. Cortesía

Escenarios de riesgo para las tasas de interés

Este escenario, clave para la definición de las tasas de interés, se verá condicionado por las presiones de oferta crecientes causadas por el fenómeno de El Niño, así como por los precios de las materias primas.

“La definición del salario mínimo de 2027 y el ajuste fiscal serán claves para la senda de desinflación. La TPM cerraría en 12,50 % este año y en 11,50 % en 2027”, agrega el informe.

Recomendado: Corficolombiana pone sobre la mesa que el incremento deseable para el salario mínimo de 2027 sea de 8 %

Con esto, el análisis explica que, en 2027, el espacio para recortes sería limitado. “La lenta convergencia de la inflación solo permitiría reducciones graduales, acumulando 100 puntos básicos en el año”.

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