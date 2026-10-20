La definición del aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 se lleva a cabo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y su discusión está regulada por la Ley 278 de 1996.
El debate reúne a tres partes esenciales: trabajadores, empresarios y Gobierno, además de entidades y expertos que aportan información sobre datos clave de la economía nacional.
Gobierno, empresarios y trabajadores ya han dado a conocer sus primeras ideas sobre cuánto debería subir el salario mínimo en Colombia en 2027, lo que demuestra que, en principio, existen posturas muy alejadas.
Mientras el gobierno De la Espriella, los empresarios y algunos centros de pensamiento piden que el aumento sea mesurado —inflación más un punto de productividad—, una parte de los trabajadores asegura que el ajuste debería ser de, al menos, el 38 %.
¿Quiénes definen el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027?
1. Representantes del Gobierno nacional
Son los encargados de presidir y moderar la mesa de concertación. Participan los titulares o delegados de:
- Ministerio del Trabajo (que lidera la comisión)
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- Departamento Nacional de Planeación (DNP)
2. Representantes de los trabajadores
Llevan las propuestas de incremento salarial en representación de la fuerza laboral. Este grupo está integrado por las principales centrales obreras y confederaciones:
- CUT (Central Unitaria de Trabajadores)
- CGT (Confederación General del Trabajo)
- CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia)
- Representantes de las asociaciones de pensionados
3. Representantes de los empleadores (gremios empresariales)
Exponen las posturas y proyecciones del sector productivo. Suelen estar representados por:
- ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia)
- Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes)
- SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia)
- ACOPI (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)
- Asobancaria (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia)
4. Entidades técnicas e invitadas
Aunque no votan la cifra final, suministran los datos e insumos económicos oficiales para la discusión:
- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística): aporta los datos clave de inflación (IPC) y de productividad laboral
- Banco de la República: presenta las proyecciones de inflación futura y de la situación macroeconómica
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El gobierno De la Espriella ha dejado claro que brindará el espacio propicio para el debate de concertación del salario mínimo en Colombia, pero apoyará la postura que tenga un sustento técnico sólido, mejore los ingresos de los trabajadores y, a la vez, proteja la inflación y la salud de las empresas.