Trabajadores pedirán agresivo aumento del salario mínimo en Colombia para 2027: Ajuste sería mayor a $600.000

Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dio a conocer las propuestas que llevarán a la mesa de negociación del salario mínimo en Colombia.
De acuerdo con el dirigente gremial, el sindicato ya trabaja con una serie de datos económicos con miras a lograr un ajuste importante en el pago del próximo año.
En concreto, Arias dijo, en entrevista con Emisora Atlántico, que propondrán un aumento del 38,5 % para el salario mínimo en Colombia del próximo año.
Entre los argumentos más importantes, el presidente de la CUT señaló que a los trabajadores se les deben casi “32 puntos”, más el dato de inflación proyectado, que se espera esté entre el 6,5 % y el 7 %.
¿Cuánto debería subir el salario mínimo en Colombia en 2027, según los trabajadores?
Con esto, los trabajadores buscarían un ajuste cercano a los $675.000, que llevaría el pago mínimo a cerca de $2.500.000. Actualmente, este se ubica en $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte.
El gobierno De la Espriella ha descartado apoyar cualquier iniciativa que implique un ajuste desproporcionado. Según el Ejecutivo, la decisión debe sustentarse en criterios técnicos.
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Los empresarios y la mayoría de los analistas hablan de un ajuste cercano al 8 %, siempre que la inflación cierre en el 7 % y se le sume un punto de productividad laboral.