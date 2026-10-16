Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Trabajadores pedirán agresivo aumento del salario mínimo en Colombia para 2027: Ajuste sería mayor a $600.000

Las mesas de concertación del salario mínimo en Colombia podrían empezar en noviembre

Por: -
fabio arias presidente cut(1)
Fabio Arias, presidente de la CUT. Imágenes: CUT y BanRep

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dio a conocer las propuestas que llevarán a la mesa de negociación del salario mínimo en Colombia.

De acuerdo con el dirigente gremial, el sindicato ya trabaja con una serie de datos económicos con miras a lograr un ajuste importante en el pago del próximo año.

En concreto, Arias dijo, en entrevista con Emisora Atlántico, que propondrán un aumento del 38,5 % para el salario mínimo en Colombia del próximo año.

Entre los argumentos más importantes, el presidente de la CUT señaló que a los trabajadores se les deben casi “32 puntos”, más el dato de inflación proyectado, que se espera esté entre el 6,5 % y el 7 %.

Gobierno De la Espriella definió qué pasará con salario mínimo de 2 millones
Gobierno De la Espriella definió qué pasará con salario mínimo de 2 millones. Foto: Valora Analitik / Presidencia

¿Cuánto debería subir el salario mínimo en Colombia en 2027, según los trabajadores?

Con esto, los trabajadores buscarían un ajuste cercano a los $675.000, que llevaría el pago mínimo a cerca de $2.500.000. Actualmente, este se ubica en $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte.

El gobierno De la Espriella ha descartado apoyar cualquier iniciativa que implique un ajuste desproporcionado. Según el Ejecutivo, la decisión debe sustentarse en criterios técnicos.

Recomendado: Salario mínimo 2027: este sería el sueldo en Colombia sin contar el auxilio de transporte

Los empresarios y la mayoría de los analistas hablan de un ajuste cercano al 8 %, siempre que la inflación cierre en el 7 % y se le sume un punto de productividad laboral.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar