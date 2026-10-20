Las plenarias del Senado y la Cámara aprobaron el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $635 billones, el cual fue presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Según el Gobierno, la reformulación del PGN 2027 permitió reconocer necesidades de financiación que no estaban plenamente contempladas en el proyecto inicialmente presentado al Congreso de la República. En materia de salud, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó la incorporación de $3 billones adicionales a los $2 billones que ya se habían incluido, para un total de $5 billones destinados a atender las necesidades del sector y enfrentar la crisis de salud. El ministro señaló que este fue el cambio más significativo de los realizados durante la jornada.
Por su parte, dentro del presupuesto del sector Trabajo se incluyeron $6,5 billones adicionales destinados al cumplimiento de las obligaciones pensionales. En educación superior pública se reconoció una brecha de aproximadamente $700.000 millones para atender necesidades de funcionamiento de las universidades públicas.
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En el sector de Minas y Energía, se adicionaron $3 billones para financiar subsidios de energía y gas, incluidos los destinados al servicio de gas por red, gas licuado de petróleo (GLP) y transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera.
«Por su parte, el sector Trabajo contará con $66,9 billones, que incluyen los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones pensionales, así como a programas de protección social, formación para el empleo, productividad y emprendimiento, a través de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)», dice el Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente, el presupuesto contempla $94,8 billones para inversión, lo que representa un incremento de $7,9 billones frente a lo aprobado en primer debate, gracias a una redistribución de recursos que mantiene el monto total del PGN.
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«Con esta aprobación, el Gobierno nacional avanza en su propósito de reconocer las obligaciones fiscales, atender las necesidades de financiación del Estado y promover un manejo responsable de los recursos públicos», dijo el Ministerio.
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