Corficolombiana pone sobre la mesa que el incremento deseable para el salario mínimo de 2027 sea de 8 %

La discusión del salario mínimo nuevamente se tomará la agenda económica. Gremios, sindicatos y empresarios, junto con el Gobierno Nacional, tendrán que reunirse para buscar un consenso sobre cuál sería el incremento para 2027. A comienzos de 2026, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el alza fue de 23 %. Es decir, más de 17 puntos porcentuales por encima de la inflación, lo que, para Corficolombiana, fue el principal causante de un ciclo inflacionario “sin paralelo en la región”.
Para 2027, señaló que el incremento técnicamente deseable sería de 8 %. Lo anterior se basa en dos variables. La primera es que la inflación cerraría, según sus proyecciones, en 6,8 %, y la segunda es que la productividad, medida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tendría un alza cercana a 1,2 %. Por lo tanto, la suma de estas dos variables ubica el incremento en 8 %, según mencionó la corporación financiera.
A lo anterior añadió que evitar que los incrementos del salario mínimo se distancien tanto de indicadores macroeconómicos como la inflación contribuye a la estabilidad de Colombia. Por ejemplo, en materia de precios, una reducción de los costos laborales ayudaría a que la inflación retomara una senda a la baja y, con ello, el Banco de la República, al observar este comportamiento, pudiera disminuir la tasa de política monetaria, que actualmente está en 12,25 % y que viene al alza desde comienzos de 2026, cuando se ubicó en 9,25 %.
Las altas tasas de interés ocasionan el encarecimiento de los créditos y dificultan las condiciones de financiamiento tanto para los hogares como para las empresas.
“En el mercado laboral, evitaría añadir presiones innecesarias sobre los costos de contratación y ayudaría a preservar las condiciones para la generación de empleo formal. En el frente fiscal, moderaría el aumento de las obligaciones vinculadas al salario mínimo y contribuiría a proteger el margen de maniobra de las finanzas públicas”, expresó Corficolombiana.
De otro lado, manifestó que en Colombia la inflación tuvo una aceleración de 120 puntos básicos en lo corrido de 2026, mientras que en otras economías comparables la situación fue diferente. Frente a este comportamiento, señaló que la diferencia estuvo en que esas economías no aplicaron un aumento salarial de la magnitud del registrado en Colombia en 2025.
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Adicionalmente, Corficolombiana expresó que, con base en cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el alza de 23 % elevaría el déficit fiscal en cerca de $5,3 billones en 2026 y $8 billones anuales en 2027, a causa de los mayores gastos en pensiones y personal, así como de una reducción del recaudo a través del impuesto sobre la renta. Lo anterior se produciría en un contexto en el que las finanzas públicas enfrentan grandes dificultades para evitar que se profundice la brecha entre ingresos y gastos.
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