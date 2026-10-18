CUT evalúa aumento de 38,5 % del salario mínimo de Colombia para 2027

La discusión sobre el salario mínimo de Colombia para 2027 comienza a tomar forma. Fabio Arias, expresidente y ahora integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que la propuesta inicial de los trabajadores será solicitar un incremento de 38,5 %.
Según explicó Arias en entrevista con Caracol Radio, el porcentaje responde a la brecha que todavía existe entre los ingresos actuales de los trabajadores y el denominado salario mínimo vital.
“Tenemos que entrar pidiendo eso porque nos deben 32 puntos para cerrar el desfase para tener salario mínimo vital”, afirmó el dirigente sindical.
Arias señaló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó un estudio sobre el salario mínimo vital en Colombia, en el que se identificó una brecha de 48 puntos porcentuales. De acuerdo con su explicación, tras el aumento del salario mínimo aplicado por el Gobierno de Gustavo Petro, el desfase pendiente sería de aproximadamente 32 puntos.
El dirigente indicó que el incremento nominal fue de 23,7 %, pero que, al descontar la inflación, el aumento real se ubicó cerca de 18 %. A esta diferencia se sumaría la inflación prevista para el cierre de 2026, que estimó en 6,5 %, para sustentar la propuesta inicial de 38,5 %.
“Si sumamos lo que decíamos en el momento, que eran 50 puntos lo que nos debían, que era la brecha de la diferencia entre salario mínimo y salario mínimo vital, pues nos quedan debiendo 32 puntos. Como aproximadamente la inflación de este año va a terminar como en 6,5 %, entonces tenemos que entrar pidiendo el 38,5 %”, explicó.
Sin embargo, Arias aclaró que el porcentaje todavía no es definitivo. La cifra será revisada en el Comando Nacional Unitario y posteriormente se precisará cuando los representantes de los trabajadores sean convocados a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
¿Cuándo se definirá el salario mínimo de 2027?
En las próximas semanas avanzará la discusión entre el Gobierno, los empresarios y las organizaciones sindicales para establecer el aumento del salario mínimo que regirá desde el 1 de enero de 2027.
El Gobierno ha señalado que la negociación debe contar con fundamentos técnicos para evitar afectaciones sobre la economía y las empresas, sin desconocer el mandato constitucional de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.
Entre los factores que se tendrán en cuenta están la inflación, la productividad laboral, el crecimiento económico y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
Mientras la CUT plantea inicialmente un incremento de 38,5 %, otras estimaciones económicas apuntan a aumentos más moderados, alrededor de 8 % o 10 %. La discusión también estará marcada por las advertencias sobre el posible impacto de un ajuste elevado en la inflación de 2027 y 2028.
De acuerdo con el calendario legal, la Comisión de Concertación debe procurar un acuerdo antes del 15 de diciembre. Si no hay consenso, las partes que discrepen deberán justificar por escrito sus posiciones dentro de las 48 horas siguientes.
En ese escenario, el Gobierno tendrá plazo hasta el 30 de diciembre para fijar el incremento por decreto, con base en los criterios establecidos en la legislación colombiana. El nuevo salario mínimo deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2027.