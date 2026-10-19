¿Por qué el salario mínimo de Colombia no subirá tanto para el año entrante?

En las próximas semanas se instalará de manera oficial la mesa de concertación que definirá el aumento del salario mínimo de Colombia para el año entrante, sobre el cual ya se conocen varias propuestas.
De acuerdo con el Gobierno, es necesario que la discusión tenga una base técnica muy sólida con miras a evitar afectaciones a la economía y a las empresas.
Ha dejado en claro que el gobierno De la Espriella mantiene el mandato constitucional para que, con el ajuste del salario mínimo de Colombia, los trabajadores mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.
De allí que se anticipe que la base del debate sea el dato de inflación, previsto en el 7 % para el 2026, al que se le sumará el factor de productividad laboral, con lo que el incremento estaría, al menos, en el 8 %.
Si bien hay quienes aseguran que podría darse un ajuste del 10 %, diversos equipos de investigaciones económicas alertan que incrementos tan altos podrían volver a representar un golpe complejo para la inflación del año entrante.
Riesgos de un salario mínimo de Colombia muy alto
El Banco de la República manifiesta que una postura conservadora en la definición de la discusión salarial será fundamental para el control de la inflación, la cual se espera que empiece a desacelerarse desde la segunda mitad del año entrante.
En caso de que el salario mínimo de Colombia del 2027 vuelva a ser muy alto, el 2028 ya no sería el año en el que el país pueda empezar a ver una cifra del IPC cercana a la meta del 3 %.
Si bien el mismo Gobierno ha reconocido la importancia del salario vital, esa postura no puede convertirse en una excusa para aplicar un ajuste excesivo que termine afectando el bolsillo de los mismos trabajadores, debido a los serios efectos inflacionarios que se desencadenarían.
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Se espera que para mediados de diciembre las partes negociadoras, integradas por trabajadores y empresarios, lleven a la mesa una propuesta puntual de ajuste.