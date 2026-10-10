Gobierno De la Espriella definió qué pasará con salario mínimo de 2 millones

El salario mínimo en Colombia atraviesa un momento clave, mientras el Consejo de Estado avanza en el estudio de las demandas que buscan determinar la legalidad del incremento decretado por el Gobierno anterior para 2026.
En medio de la expectativa por una eventual decisión judicial, el Gobierno de De la Espriella se pronunció sobre la continuidad del aumento y aclaró si los trabajadores podrían verse afectados por una modificación de los valores que reciben actualmente.
La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López, aseguró que el salario mínimo se mantendrá en los valores establecidos por el decreto vigente y desmintió las versiones que circulan sobre una posible reducción del ingreso mensual de los trabajadores colombianos.
Durante una alocución, la funcionaria afirmó que el Gobierno Nacional no ha ordenado disminuir el salario mínimo ni ha establecido medidas para exigir la devolución de los recursos que los empleados han recibido por concepto de sus pagos laborales.
“Desde el Gobierno Nacional no se ha ordenado su reducción y ningún trabajador debe devolver un solo peso de los salarios que ya recibió”, señaló López.
La ministra también se refirió a los mensajes difundidos en los últimos días, según los cuales el Ejecutivo eliminaría el incremento del 23 % aplicado para este año. De acuerdo con la funcionaria, estas versiones no corresponden a ninguna decisión oficial y han generado inquietud entre los trabajadores y sus familias.
¿Cuánto quedó el salario mínimo en Colombia para 2026?
López recordó que el salario mínimo mensual legal vigente para 2026 es de $1.750.905. A este valor se suma un auxilio de transporte de $249.095 para los trabajadores que cumplen los requisitos para recibirlo.
De esta manera, el ingreso mensual llega a $2.000.000 para quienes tienen derecho al auxilio de transporte. La ministra precisó que estos valores deben continuar aplicándose mientras permanezca vigente la norma que los establece.
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La funcionaria insistió en que la existencia de demandas contra el decreto no implica que el incremento haya sido eliminado ni que los empleadores puedan desconocer los valores fijados. Tampoco significa que los trabajadores deban reintegrar el dinero recibido durante los meses en los que se ha aplicado el aumento.
“Nadie puede exigirle que devuelva esos recursos por el solo hecho de que exista una demanda contra el decreto que fijó el salario mínimo”, afirmó la ministra, quien reiteró que el Gobierno no ha tomado decisiones para reducir el ingreso básico mensual.
¿Qué está estudiando el Consejo de Estado?
El pronunciamiento del Ministerio del Trabajo se produce mientras el Consejo de Estado analiza las demandas presentadas contra el decreto que estableció el salario mínimo para 2026. El proceso busca determinar la legalidad de la decisión adoptada por el Gobierno anterior.
López explicó que se trata de un procedimiento judicial cuya resolución corresponde exclusivamente al alto tribunal. Por esa razón, indicó que el Ejecutivo respeta la independencia de la justicia, la separación de poderes y las decisiones que adopten las autoridades competentes.
La ministra hizo énfasis en que es necesario diferenciar entre la presentación de una demanda y una decisión judicial definitiva. Mientras el Consejo de Estado estudia el caso, no se puede asumir que el aumento haya perdido vigencia ni anticipar los efectos de un fallo que todavía no se ha producido.
En ese sentido, el Gobierno reiteró que los ciudadanos deben consultar información oficial antes de compartir mensajes sobre una supuesta modificación del salario mínimo. Según López, la difusión de versiones sin verificar puede generar incertidumbre sobre los ingresos de millones de hogares.