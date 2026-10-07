Salario mínimo 2027 podría subir más de lo esperado: estas son las razones

El salario mínimo de 2027 comenzará a tomar forma en los próximos meses y la discusión no estará limitada a cuánto subieron los precios durante este año. Trabajadores, empresarios y Gobierno tendrán sobre la mesa variables como la inflación, la productividad, el poder adquisitivo, el comportamiento de la economía y hasta los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
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La expectativa que empieza a tomar fuerza apunta a un incremento que podría ubicarse alrededor del 8 %, aunque todavía no existe una cifra definida. La discusión formal tendrá que considerar los indicadores que lleguen al cierre de 2026 y las posiciones de las partes que participan en la concertación.
Para entender qué tan viable sería un aumento de ese tamaño y cuáles serían sus efectos sobre los trabajadores, las empresas y la economía colombiana, Santiago Salazar, director Jurídico de SH Abogados, analizó las variables que podrían terminar determinando el salario mínimo de 2027.
¿Qué tanto aumentaría el salario mínimo para 2027?
Uno de los primeros elementos que entrará en la discusión será la inflación con la que Colombia cierre 2026. A esto se suma la productividad laboral, que también hace parte de las variables que deben considerarse en la determinación del incremento.
Salazar explica que un aumento entre 9 % y 10 % podría tener sustento técnico solamente si la inflación de cierre termina siendo considerablemente superior a la que actualmente se proyecta: “El 9 % o 10 % no se justifica con las cifras de hoy. Sería una decisión de concertación política, no un resultado técnico”, aseguró el experto.
Su explicación parte de un escenario en el que la inflación de cierre pueda acercarse o superar el 7 %. Si además se incorpora una productividad de entre 1 % y 1,5 %, el resultado técnico podría acercarse a un incremento de alrededor de 8 %.
Sin embargo, existe un elemento que podría modificar ese cálculo: el comportamiento de los precios durante los últimos meses del año: “Si El Niño o los efectos de indexación llevan la inflación de diciembre hacia 7,5 % u 8 %, entonces inflación más productividad podría llevar razonablemente la discusión hacia el 9 %”, explicó Salazar.
Esto significa que un aumento de dos dígitos no sería actualmente el resultado automático de las variables económicas. Para llegar a ese nivel tendría que presentarse un escenario en el que la inflación cierre considerablemente por encima de las expectativas actuales o en el que otros factores terminen siendo incorporados a la negociación.
¿En cuánto quedaría el salario mínimo 2027?
El salario mínimo vigente para 2026 quedó en $1.750.905, después de un incremento de 23 % frente al año anterior. Por eso, cualquier porcentaje que se defina para 2027 tendrá un efecto directo sobre millones de trabajadores formales y también sobre diferentes obligaciones que están vinculadas al salario mínimo.
Si el incremento fuera de 8 %, el salario base pasaría aproximadamente a $1.890.977. Con un aumento de 9 %, llegaría a unos $1.908.486, mientras que un incremento de 10 % lo llevaría a aproximadamente $1.925.996.
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En términos nominales, un aumento de 9 % representaría unos $157.581 adicionales frente al salario mínimo actual, mientras que uno de 10 % significaría cerca de $175.091 más.
Pero el dato importante para el trabajador no es solamente cuánto aumenta el salario en pesos, sino cuánto aumenta su capacidad real de compra: “Con una inflación del 7 %, un aumento del 9 % deja cerca de dos puntos reales y uno del 10 % alrededor de tres puntos. Es una ganancia real, pero sigue siendo moderada”, señaló Salazar.
El problema, según el experto, es que esa ganancia puede terminar reduciéndose si los mayores costos laborales se trasladan a los precios de bienes y servicios: “Hay que medir el aumento real contra la inflación de 2027. Si el incremento salarial termina presionando servicios, arriendos o alimentos preparados, parte de esa ganancia puede diluirse”, explicó.
El costo para las empresas sería mayor que el aumento del salario
Para los empleadores, el impacto tampoco se limita al salario básico. Cada incremento del mínimo puede elevar otros costos asociados a la contratación formal, como prestaciones sociales, aportes a seguridad social, parafiscales y, cuando corresponde, el auxilio de transporte.
Salazar advierte que el costo total de tener contratado a un trabajador que recibe el salario mínimo puede ubicarse aproximadamente 50 % por encima del salario nominal, dependiendo de las condiciones particulares de la relación laboral.
“Cada punto porcentual adicional no se queda solamente en el salario. Se multiplica en prestaciones, seguridad social, parafiscales y otros costos asociados a la contratación”, explicó.
El panorama también está condicionado por los cambios laborales que ya comenzaron a aplicarse. Entre ellos está la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a 42 horas semanales y los cambios establecidos por la reforma laboral respecto al trabajo dominical y festivo.
“El aumento del mínimo de 2026, la reducción de la jornada y el incremento progresivo de los recargos dominicales forman un paquete que las empresas tienen que absorber al mismo tiempo”, sostuvo Salazar.
Los sectores que pueden sentir con mayor fuerza este efecto son aquellos con una alta proporción de trabajadores remunerados cerca del salario mínimo, como comercio, restaurantes, vigilancia privada, servicios de aseo, agricultura y algunas actividades manufactureras.
“El riesgo está en que un salario mínimo demasiado alejado de la productividad y del salario mediano termine encareciendo la contratación formal y haciendo que algunas empresas opten por contratar por prestación de servicios, reducir personal o mantener trabajadores en la informalidad”, afirmó Salazar.
El experto considera que este punto es especialmente relevante para Colombia porque el salario mínimo no solamente funciona como piso salarial, sino que tiene una fuerte influencia sobre diferentes precios, contratos y obligaciones de la economía.
El Banco de la República también ha advertido sobre los posibles efectos inflacionarios de aumentos del salario mínimo que superen de manera considerable la inflación y la productividad.
Un aumento del salario mínimo también tiene impacto fiscal
El salario mínimo no afecta únicamente a empresas y trabajadores. También tiene consecuencias para las finanzas públicas. Uno de los puntos más importantes es que la Constitución establece que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo. Por esa razón, cada aumento del piso salarial también puede incrementar el valor de determinadas obligaciones pensionales del Estado.
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“Cada punto porcentual de aumento del salario mínimo tiene un efecto acumulativo sobre el gasto público, porque el mínimo funciona como referencia para las pensiones que están atadas a ese piso”, explicó el director Jurídico de SH Abogados.