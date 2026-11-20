Colombia recuperó el acceso de su carne bovina al mercado chileno, que permanecía cerrado desde junio de 2026, representando así una nueva oportunidad para la industria cárnica nacional que permitiría incrementar las exportaciones hacia ese destino durante los próximos años.
El anuncio fue realizado este viernes 20 de noviembre por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien destacó la recuperación de este mercado, luego de que Chile suspendiera sus compras a comienzos de este año.
“Hoy recuperamos este mercado que había suspendido su compra a comienzos de este año y abrimos nuevamente oportunidades para la industria cárnica nacional”.
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De acuerdo con las cifras compartidas por el jefe de la cartera, desde 2020 Minerva Foods ha exportado más de 23.000 toneladas de carne bovina colombiana a Chile. El mayor registro se alcanzó en 2021, cuando los envíos superaron las 9.000 toneladas.
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Por su parte, Carlos Eduardo Campo, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), confirmó la reactivación del mercado y destacó su importancia para las ventas externas del sector.
“Seguimos avanzando en estos impactos, reactivando el mercado chileno que se encontraba cerrado desde junio del 2026”.
Con esta reapertura, el ICA estima que Colombia podría alcanzar exportaciones de 3.500 toneladas de carne bovina hacia Chile en 2027, por un valor superior a los US$27 millones.