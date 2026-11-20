Para millones de colombianos, Nequi se convirtió en una herramienta cotidiana para recibir dinero, pagar servicios, hacer transferencias, comprar y administrar sus gastos. Por eso, cuando la aplicación deja de funcionar, incluso durante un periodo corto, puede afectar pagos, compras y movimientos que muchas personas necesitan realizar en el día a día.
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La dimensión de su uso ayuda a entender por qué estos anuncios generan interés. Nequi tiene cerca de 29 millones de personas en su plataforma. Además, los resultados de Grupo Cibest muestran que, al cierre del segundo trimestre de 2026, registraba 23,5 millones de usuarios activos y 3.190 millones de transacciones durante ese periodo.
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En medio de ese crecimiento, la compañía informó a sus usuarios que realizará una actualización tecnológica programada para la madrugada del martes 24 de noviembre de 2026. Durante ese intervalo no será posible ingresar a la aplicación, por lo que quienes tengan previsto hacer transferencias, consultar saldos o utilizar sus servicios deberán organizarse con anticipación.
El aviso que están recibiendo los clientes señala que la interrupción comenzará a la 1:30 a. m. y terminará a las 2:30 a. m. Es decir, la pausa tendrá una duración estimada de una hora.
¿A qué hora dejará de funcionar Nequi y cuándo volverá?
La actualización está programada para el martes 24 de noviembre, entre la 1:30 a. m. y las 2:30 a. m. Durante ese tiempo, los usuarios no podrán ingresar a la aplicación.
En el mensaje que aparece en la plataforma, Nequi explica que aprovechará ese espacio para mejorar su tecnología. También advierte que, durante la intervención, no será posible acceder a la app y recomienda a los clientes programarse para evitar inconvenientes.
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La compañía acompaña el aviso con una aclaración sobre la seguridad de los recursos y los datos personales: “Tu plata y tu info están y estarán seguras”.
Por tratarse de una intervención anunciada con anticipación, no corresponde a una falla inesperada del servicio. Es una pausa programada para realizar trabajos tecnológicos. La hora indicada es la ventana prevista para la actualización; los usuarios deberán esperar a que termine para volver a ingresar.
¿Qué deben hacer los usuarios de Nequi antes de la suspensión?
Aunque el mantenimiento se realizará durante la madrugada, puede afectar a quienes tengan pagos o movimientos programados en ese horario. Por eso, lo más práctico es anticipar las operaciones que no puedan esperar.
Por ejemplo, si una persona necesita enviar dinero a un familiar a la 1:45 a. m., no podrá hacerlo desde Nequi durante la ventana anunciada. Lo recomendable es realizar la transferencia antes de la 1:30 a. m. o esperar hasta después de las 2:30 a. m., cuando termine el mantenimiento. También conviene tener presentes estas recomendaciones:
- Adelantar transferencias: si necesita enviar dinero durante la madrugada, haga el movimiento antes del inicio de la actualización.
- Programar pagos: evite dejar para ese intervalo el pago de una factura, una compra o una obligación que tenga una hora límite.
- Consultar con anticipación: si necesita revisar su saldo o los movimientos recientes, hágalo antes de que comience la pausa.
- No compartir claves: el aviso de mantenimiento no implica que deba entregar contraseñas, códigos de seguridad ni datos personales a terceros.
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La comunicación de Nequi no anuncia cambios en las condiciones de las cuentas ni en la disponibilidad de los recursos después de la actualización. Su mensaje se concentra en la interrupción temporal del acceso a la aplicación y en los trabajos para mejorar su tecnología.