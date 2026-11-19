El terremoto del 10 de agosto de 2026 dejó víctimas mortales y graves afectaciones en viviendas, infraestructura y actividades económicas de las zonas impactadas. Sus consecuencias también pusieron en riesgo la continuidad de numerosos empleos formales, especialmente en pequeños negocios y empresas con dificultades para mantener el pago de sus nóminas.
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Estas consecuencias pusieron en riesgo los ingresos de miles de trabajadores y la continuidad de negocios que, pese a la caída de sus ventas, debían seguir pagando salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social. Para evitar que una afectación temporal terminara en despidos y pérdida de empleos formales, el Gobierno De la Espriella creó un subsidio extraordinario dirigido a determinados empleadores.
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La medida contempla un aporte estatal equivalente al 40 % de un salario mínimo mensual legal vigente de 2026 por cada trabajador damnificado que cumpla las condiciones. En dinero, representa hasta $700.362 mensuales por empleado elegible, durante un máximo de seis ciclos.
Recientemente, el Ministerio del Trabajo explicó la ruta para acceder al beneficio, los documentos que deben presentar las empresas y las condiciones que se revisarán antes de autorizar los recursos. Un punto importante para tener en cuenta es que la solicitud no la presenta directamente el trabajador: el trámite está a cargo del empleador.
¿En qué consiste el subsidio del 40 % de un salario mínimo?
El beneficio fue creado mediante el Decreto Legislativo 1417 del 17 de septiembre de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por la calamidad pública derivada del sismo del 10 de agosto.
Su objetivo es ayudar temporalmente a micro y pequeñas empresas y a personas naturales empleadoras a cubrir una parte de los costos de nómina de trabajadores afectados por el terremoto.
El decreto establece que el aporte equivale al 40 % de un salario mínimo de 2026 por cada trabajador elegible. Como el mínimo para ese año es de $1.750.905, el apoyo corresponde a $700.362 por empleado en cada ciclo mensual.
Por ejemplo, si una pequeña empresa tiene dos trabajadores que cumplen todas las condiciones, podría recibir $1.400.724 por ese ciclo. Si mantiene los requisitos y obtiene el reconocimiento durante los seis ciclos, el aporte acumulado podría llegar a $8.404.344 por esos dos empleados.
En el caso de un solo trabajador, el máximo teórico durante los seis meses sería de $4.202.172. Sin embargo, no se trata de un pago automático ni de un derecho adquirido por todo el periodo: el empleador debe postularse en cada ciclo y demostrar que continúa cumpliendo las condiciones.
El decreto también establece que el aporte no puede superar el ingreso base de cotización reportado para el trabajador ni el valor efectivamente pagado por concepto de salario. Si el reconocimiento se realiza después del 31 de diciembre de 2026, se mantiene como referencia el salario mínimo de 2026 para calcular el 40 %.
Es importante aclarar que el dinero se entrega al empleador para financiar parte de su nómina. No es un pago adicional que se consigne directamente al trabajador ni reemplaza el salario, las prestaciones sociales o las obligaciones de seguridad social que debe asumir la empresa.
¿Qué empresas pueden solicitar el subsidio?
El beneficio está dirigido a empleadores con determinadas características. Pueden postularse:
- Microempresas: personas jurídicas que tengan entre uno y diez trabajadores dependientes.
- Pequeñas empresas: personas jurídicas con una planta de personal de entre once y 50 trabajadores dependientes.
- Personas naturales empleadoras: quienes tengan entre uno y 50 trabajadores dependientes.
Para las empresas constituidas como personas jurídicas, el decreto exige que hayan sido creadas legalmente antes del 10 de agosto de 2026. Además, deben acreditar que tenían registrados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) a los trabajadores por los que solicitan el apoyo desde julio de 2026.
Los empleadores también deben haber tenido a su cargo por lo menos un trabajador damnificado que cumpla las condiciones del programa y certificar que están al día con el pago de salarios y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral exigibles para el mes de apoyo. No pueden acceder las entidades públicas, las sociedades con participación pública directa o indirecta igual o superior al 50 % ni las administraciones públicas cooperativas.
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El subsidio no cubre a toda la nómina de una empresa. Está focalizado en trabajadores que hayan sido identificados oficialmente como damnificados por el sismo y que cumplan simultáneamente los requisitos establecidos en el Decreto 1417. Estas son las condiciones principales:
- Estar individualizado como damnificado en el Registro Único de Damnificados (RUD) o en el mecanismo oficial equivalente definido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
- Recibir un salario de entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Aparecer en la PILA del empleador postulante desde julio de 2026.
- Mantener vigente el vínculo laboral durante el mes para el cual se solicita el apoyo.
- No haber sido contabilizado por otro empleador o programa nacional de subsidio a la nómina durante el mismo periodo.
Esto significa que una empresa no puede incluir a cualquier trabajador por el solo hecho de haber sufrido dificultades económicas después del terremoto. La persona debe estar reconocida como damnificada y cumplir las condiciones salariales y laborales previstas.
¿Cómo solicitar el subsidio del 40 % de un salario mínimo?
La postulación debe hacerla el representante legal de la empresa o la persona natural empleadora ante la entidad financiera o cooperativa de ahorro y crédito donde tenga un producto de depósito. También puede utilizar el canal electrónico que habilite esa entidad. La ruta establecida contempla los siguientes pasos:
- Consultar el calendario oficial. El empleador debe revisar las fechas y los cupos que publique el Ministerio del Trabajo para cada ciclo. La postulación se abre por periodos y no permanece habilitada de manera indefinida.
- Preparar los documentos. Entre los soportes básicos se encuentran el formulario de solicitud y manifestación de intención, la certificación de cumplimiento de los requisitos de nómina, una copia del RUT del empleador y los soportes de la PILA y demás documentos que permitan comprobar las condiciones exigidas.
- Radicar la solicitud ante la entidad financiera. El representante legal o empleador debe presentar la documentación y la relación individual de los trabajadores por los que solicita el beneficio. También debe autorizar la consulta de información y declarar bajo gravedad de juramento que los datos entregados son ciertos.
- Atender las revisiones de la entidad financiera. El banco o la cooperativa verifica formalmente los documentos. Si encuentra inconsistencias, debe informar al solicitante para que pueda subsanarlas dentro de los términos previstos en la ventana de postulación.
- Esperar la validación de la UGPP. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales revisa la información mediante cruces con las bases de datos de las entidades participantes, entre ellas el Ministerio del Trabajo y la UNGRD. Esta validación permite comprobar los requisitos y evitar pagos duplicados.
- Recibir el resultado y, si procede, el giro. Cuando la postulación cumple las condiciones y es aprobada, la entidad financiera o cooperativa realiza la dispersión de los recursos. La aprobación depende también de los cupos y de la disponibilidad presupuestal del programa.
Para evitar contratiempos durante el trámite, las empresas deben reunir los soportes que permitan acreditar tanto su condición como la de los trabajadores incluidos en la solicitud. Entre los documentos básicos señalados para la postulación están:
- Formulario de solicitud y manifestación de intención, correspondiente al Anexo 1.
- Certificación de cumplimiento de requisitos de nómina, correspondiente al Anexo 2.
- Copia del RUT del empleador.
- Planillas PILA y soportes que permitan verificar los pagos de salarios y aportes a seguridad social.
- Relación individual de los trabajadores por los que se solicita el apoyo y autorización para consultar la información necesaria.
La documentación debe corresponder a la situación real del empleador y de cada trabajador. La UGPP tiene facultades para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos y adelantar procesos de cobro cuando se identifiquen recursos entregados de manera improcedente.
¿Cuándo se puede solicitar el beneficio de este subsidio?
El programa contempla seis ciclos mensuales y exige una postulación independiente para cada uno. Esto quiere decir que obtener el subsidio para un mes no garantiza que la empresa vaya a recibirlo automáticamente en los siguientes.
La infografía operativa del Ministerio del Trabajo señala que, para los ciclos 1 y 2, correspondientes a las nóminas de agosto y septiembre de 2026, la ventana de postulación estuvo habilitada entre el 3 y el 11 de noviembre de 2026.
Ese plazo ya terminó. Por eso, las empresas interesadas deben consultar el calendario oficial del Ministerio del Trabajo para conocer las siguientes ventanas y verificar si todavía pueden postularse a otros ciclos.
La entidad financiera o cooperativa debe remitir las postulaciones a la UGPP para su validación. De acuerdo con la ruta operativa divulgada, una vez se cumple la revisión y se autoriza el giro, el Fondo Milagro transfiere los recursos a la entidad financiera, que posteriormente los dispersa al empleador.
El subsidio está condicionado a que el empleador mantenga el vínculo laboral y cumpla con sus obligaciones. Los recursos deben destinarse a financiar la nómina y no liberan a la empresa del pago integral y oportuno de salarios, prestaciones y aportes a seguridad social.
Además, el empleador debe conservar los soportes durante cinco años, informar cualquier cambio relevante y abstenerse de exigir al trabajador renuncias, devoluciones, compensaciones o reducciones de sus derechos como condición para mantener el empleo o acceder al beneficio.
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El decreto también establece que el apoyo es incompatible con otros aportes, subsidios o incentivos destinados a financiar la nómina del mismo empleador durante el mismo periodo. Sí puede concurrir con créditos, garantías u otras medidas de liquidez promovidas por el Gobierno nacional.
La UGPP podrá fiscalizar el cumplimiento de los requisitos durante los cinco años siguientes a la finalización del último ciclo de postulación. Si se comprueba falsedad, información determinante inexacta, doble pago o inexistencia del vínculo laboral, el empleador tendrá que restituir los recursos recibidos.