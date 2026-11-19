Bogotá tiene nueve grandes proyectos de infraestructura que suman cerca de $35,5 billones en inversiones. Mientras algunas obras superan el 90 % de ejecución, otras apenas comienzan su construcción y podrían quedar en manos del próximo alcalde.
El balance con corte al 18 de noviembre de 2026 muestra que TransMiCable de San Cristóbal es el proyecto más avanzado, con 97,12 % de ejecución. Le siguen TransMilenio por la avenida 68, con 91,54 %, y el corredor de la avenida Ciudad de Cali, con 88,95 %.
Estos proyectos tienen mayores posibilidades de llegar a su etapa final durante la administración de Carlos Fernando Galán, aunque su entrega dependerá de los trabajos pendientes y los procesos necesarios para ponerlos en funcionamiento.
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La primera línea del metro de Bogotá, por su parte, registra un avance de 84,68 % y concentra la mayor inversión del listado, con $23,33 billones.
Pese a su progreso, por la magnitud del proyecto y las etapas que todavía debe completar, será uno de los principales retos de continuidad para la siguiente administración distrital.
Otro proyecto que difícilmente estará terminado durante el actual gobierno es TransMilenio por la Carrera Séptima. La obra registra apenas 7,33 % de avance en su grupo 1, correspondiente al tramo entre las calles 100 y 127, y tiene una inversión aproximada de $1,8 billones.
A estas iniciativas se suman ALO Sur y Accesos Norte II, ambas en etapa de inicio. La primera contempla inversiones por $1,96 billones, mientras que la segunda alcanza $1,7 billones. Por su estado actual, su ejecución deberá continuar durante los próximos años.
El nuevo estadio El Campín también figura entre los proyectos que requerirán seguimiento del siguiente gobierno. La iniciativa, que contempla una inversión privada de $2,4 billones, comenzó su fase de construcción el 30 de septiembre, aunque todavía no tiene un porcentaje de avance publicado.
Por otro lado, la ampliación de la calle 13, lote 1, registra 53,09 % de ejecución y una inversión de $507.000 millones. Aunque ya superó la mitad de su desarrollo, todavía tiene trabajos pendientes.
En este escenario, el próximo alcalde de Bogotá recibirá varios proyectos estratégicos en ejecución, entre ellos la primera línea del metro, la avenida Séptima, ALO Sur, Accesos Norte II y el nuevo estadio El Campín. La continuidad de estas obras será determinante para completar las inversiones en movilidad e infraestructura que actualmente se adelantan en la capital.