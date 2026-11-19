El presidente de AV Villas, Gerardo Hernández, se refirió a las perspectivas de la economía colombiana, los retos que enfrenta el sector financiero y las expectativas de la compañía de cara al cierre de 2026.
El banco espera cerrar el año con utilidades de $30.000 millones, lo que marcaría su primer balance anual con ganancias desde 2022. Además, la entidad viene registrando resultados positivos mes a mes desde octubre de 2025.
Hernández también advirtió sobre la desaceleración de la economía colombiana y planteó que la concertación del salario mínimo de 2027 debe retomar la metodología tradicional de cálculo, basada en inflación y productividad.
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“Es importantísimo que el cálculo del salario mínimo, la metodología, vuelva a ser la que se usaba tradicionalmente, que básicamente es inflación más productividad”, afirmó.
Según explicó, estos indicadores permitirían recoger mejor las condiciones actuales de la economía, incluidas las presiones inflacionarias y los efectos de las decisiones tributarias.
De otro lado, Hernández advirtió que el país podría enfrentar un escenario de bajo crecimiento económico y una inflación que se mantendría por encima de la meta del Banco de la República durante el próximo año.
En ese contexto, consideró que el Emisor debería esperar hasta el primer trimestre de 2027 para evaluar el comportamiento de los precios y los efectos de posibles choques de oferta, entre ellos los asociados al fenómeno de El Niño, antes de tomar nuevas decisiones de política monetaria.
Sobre la situación económica, Hernández señaló que los resultados recientes muestran señales de desaceleración. En particular, hizo referencia al crecimiento del PIB de 0,5 % en el último dato, una cifra inferior a las expectativas de los analistas, que anticipaban una expansión de 1 % o más.
“Yo creo que la economía está corcoveando en este momento”, dijo al explicar que el crecimiento venía sustentado principalmente en el gasto público y el consumo, dos componentes que, según indicó, también han comenzado a perder impulso.
Reforma tributaria y necesidades fiscales
Frente a la reforma tributaria, Hernández consideró que el proyecto terminará teniendo modificaciones frente a la propuesta inicial del Gobierno Nacional, pero podría convertirse en una herramienta para obtener ingresos adicionales y facultades de ajuste del gasto.
A su juicio, la discusión permitirá tener una visión más clara de las necesidades fiscales reales del país.
“Va a salir una ley, seguramente no era la ley que quería el Gobierno, pero va a ser una ley que le va a dar unos ingresos y unas facultades también para recortar gasto”, sostuvo.