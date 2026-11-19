El canciller Omar Bula confirmó que la administración de Abelardo de la Espriella buscará la aprobación del Congreso de la República para avanzar en operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio colombiano, como parte de la estrategia de seguridad regional denominada Escudo de las Américas.
El anuncio se produjo tras la reunión que sostuvo Bula con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Sobre el alcance de esta estrategia, Bula señaló que Colombia y Estados Unidos buscarán explorar las posibilidades de cooperación, siempre que se respete la soberanía nacional y los procedimientos institucionales.
«Sabemos que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso de la República», afirmó el canciller, quien destacó que ambos países reconocen sus procesos democráticos e institucionales y se comprometieron a respetarlos.
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Bula insistió en que las conversaciones con Washington parten del respeto por la soberanía nacional y reiteró que Colombia mantiene la potestad de decidir sobre las actuaciones que se desarrollen dentro de su territorio.
Por su parte, Hegseth aseguró que la cooperación busca articular a dos países independientes y soberanos para enfrentar el narcoterrorismo transnacional.
Congreso tendrá que autorizar las operaciones
El presidente Abelardo de la Espriella también se refirió a los alcances de la cooperación con Estados Unidos y aseguró que las solicitudes de Colombia están dirigidas a fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública.
El mandatario señaló que una eventual presencia de tropas estadounidenses en territorio colombiano no ha sido una prioridad dentro de las conversaciones, pero precisó que cualquier decisión de ese tipo sería competencia del Congreso de la República.
De acuerdo con el artículo 173 de la Constitución Política, el Senado tiene entre sus atribuciones permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, por lo que la plenaria de esa corporación tendría que pronunciarse sobre este tipo de autorización.
De la Espriella aseguró que cualquier determinación se adoptará en cumplimiento de la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales.
En paralelo, el ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó que Colombia será sede en 2027 de una reunión del Escudo de las Américas, en la que recibirá a delegaciones de los 18 países que hacen parte de esta estrategia regional. El encuentro se realizará en Medellín.
Mora sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la coordinación entre los países participantes para enfrentar las organizaciones criminales y el narcoterrorismo que operan en el hemisferio.
El anuncio se conoce luego de que The New York Times reportara que De la Espriella habría rechazado un plan para permitir operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en Colombia por considerar que no contaba con los votos necesarios en el Congreso.
Sin embargo, el mandatario negó esa versión y aseguró que no rechazó la cooperación con Washington. A través de su cuenta de X, afirmó que ambos países mantienen una relación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles del narcotráfico.