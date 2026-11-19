Desde diciembre de 2024, Colombia comenzó a importar gas para atender el consumo de hogares, pequeños comercios, gas vehicular, refinerías, hospitales e industrias. Esto se produjo como consecuencia del declive natural en la producción local y en la falta de nuevos proyectos que compensaran los que iban quedando atrás. Como consecuencia de esto, este tipo de importaciones se disparó y los pagos que se hicieron por traer el gas del exterior se multiplicaron más de tres veces en un año.
Cifras de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) señalaron que, el país pagó US$725,4 millones en el tercer trimestre de 2026 para importar gas. En contraste, durante el mismo trimestre en 2025, los montos pagados fueron de US$202,4 millones. Además, el gremio indicó que las compras crecieron 258,3 % y explicaron la razón del alza en las importaciones durante los tres meses analizados.
Pero eso no es todo. El 17 de noviembre de 2026, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló cómo le fue a la economía colombiana en el tercer trimestre. El resultado fue un crecimiento inferior a las expectativas del mercado y que se ubicó en 0,5 %. Pero si se pone la lupa sobre el sector de petróleo, gas y refinación, hubo una caída de 2,7 %, lo que a su vez significó que este mercado acumulara nueve trimestres a la baja, es decir, decrece desde hace dos años.
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Campetrol también reveló que solo la extracción de crudo y gas cayó 2,9 %, mientras que el otro segmento compuesto por coquización y refinación se contrajo 2,1 %. Para el gremio, esto se traduce en que es la primera vez en un año en que ambos segmentos – que componen al sector hidrocarburos – tuvieron bajas simultáneas.
Las cifras van en tono con la producción petrolera en Colombia. Esta se ubicó en el trimestre mencionado en 730.100 barriles promedio, 2,6 % menos que en el mismo periodo de 2025. De otro lado, desde julio a septiembre de 2026, todas las actividades del sector representaron 3,4 % del PIB total, cifra inferior a la de 2025 (3,6 %). De este porcentaje, la extracción de petróleo y gas representó 2,3 % y las de refinación 1,1 %.
Pero la brecha entre lo que aportó el sector a la economía en 2026 frente a años anteriores se amplía si se compara con periodos como 2013. En aquel momento, el sector representó 5,7 % de la economía colombiana. Las razones de este comportamiento son que las actividades de extracción petrolera se han reducido casi a la mitad, pasando de 4,5 % del PIB a 2,3 % en el tercer trimestre de 2026.
“La contracción no se queda en el sector: lo que dejamos de producir se termina comprando afuera, y eso tiene un costo para el crecimiento del país. Recuperar los niveles de producción exige condiciones operativas en territorio, certidumbre regulatoria y tributaria para atraer inversión, y el desarrollo del potencial de gas del país, de modo que el sector vuelva a aportar de forma significativa al crecimiento», concluyó Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.
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