El sector asegurador ha desembolsado $1,43 billones a personas y empresas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
Así lo reveló Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, durante una sesión de la comisión accidental bicameral de seguimiento a los efectos del terremoto de San José, El Palmar, en la que presentó un balance de la atención a los asegurados y los recursos destinados a cubrir los daños.
El dirigente gremial explicó que, con corte al 6 de noviembre, las compañías aseguradoras habían recibido 103.833 avisos de siniestros, una cifra que no equivale necesariamente a reclamaciones formales, sino a notificaciones iniciales sobre la ocurrencia de un daño.
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A partir de estos avisos y de los modelos técnicos de las compañías, el sector ha constituido reservas por cerca de $8,8 billones, incluidos los recursos ya pagados. Morales precisó que estas provisiones permiten responder a las obligaciones que puedan surgir a medida que avanza la evaluación de los daños y se formalizan las reclamaciones.
En cuanto a las reclamaciones formales, Fasecolda reportó que ya se han recibido solicitudes correspondientes a más de 32.000 siniestros, con afectaciones identificadas en más de 520 municipios del país.
Morales señaló que los pagos no se concentran exclusivamente en las pólizas de terremoto, pues el evento también ha generado reclamaciones en otros ramos, como incendios, hogar, automóviles, riesgos laborales, vida grupo y responsabilidad civil.
El presidente ejecutivo de Fasecolda también aseguró que el sector asegurador llegó al terremoto en condiciones de solvencia y liquidez para responder por sus obligaciones. Además, destacó que las compañías trabajan con las autoridades nacionales y territoriales para agilizar la atención de los afectados.
Por su parte, la Superintendencia Financiera informó que, entre el 10 de agosto y el 16 de noviembre de 2026, recibió 5.754 quejas relacionadas directamente con los hechos del terremoto. De estas, 1.825 corresponden a situaciones asociadas con la industria aseguradora.
Morales reconoció que el proceso todavía está en marcha y que existen reclamaciones pendientes de evaluación y pago. No obstante, defendió la capacidad de respuesta de las compañías y destacó que el sector ha mantenido operaciones permanentes para atender a los asegurados. Asimismo, Morales presentó la evolución semanal de los desembolsos y destacó que los pagos registraron un incremento del 16 % durante el último mes. Reiteró que la solvencia de las compañías y la disponibilidad de reservas no han representado un obstáculo para atender las reclamaciones.
Como mensaje final, señaló que la atención de esta emergencia tiene una complejidad particular por la cantidad de actores involucrados en el proceso, entre ellos asegurados, ajustadores, intermediarios, reaseguradores, constructores, expertos técnicos, copropiedades y autoridades.