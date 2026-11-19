Miguel Gómez, ministro de Hacienda del Gobierno De la Espriella, dio a conocer algunos de los detalles más importantes sobre lo que viene para la discusión de la Ley Rescate.
De acuerdo con el representante del Gobierno, se siguen estudiando algunas de las modificaciones que puedan ayudar a completar el recaudo, teniendo en cuenta que las propuestas sobre el IVA a algunos alimentos ya no harían parte de la iniciativa.
Según el ministro de Hacienda, la Ley Rescate debería estar lista y aprobada para la primera semana de diciembre, considerando también que el proyecto cuenta con mensaje de urgencia para agilizar su trámite en el Legislativo.
Fechas para definir la Ley Rescate
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El funcionario agregó que la semana entrante estaría lista la primera ponencia, con miras a que sea discutida en el primer debate de las comisiones económicas, las cuales sesionarían de manera conjunta.
Sin embargo, varias bancadas políticas aseguran que la definición del proyecto deberá tomarse un tiempo prudente, sobre la base de que, en el marco del debate, hay cambios sobre el IVA y pagos extra de los trabajadores que se mantienen, pero que no convencen a buena parte del Congreso.
De acuerdo con el presidente De la Espriella, el Gobierno seguirá haciendo los estudios necesarios para lograr una mayor reducción del gasto y evitar así mayores cargas tributarias a las personas y empresas.
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Finalmente, según afirma el Gobierno, es necesario que la Ley Rescate se apruebe y aplique desde el año entrante; de lo contrario, Colombia correría un muy alto riesgo de no contar con los recursos necesarios para pagar sus compromisos financieros internacionales.