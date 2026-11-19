El Gobierno De la Espriella convocará en los próximos días al inicio de la discusión sobre el salario mínimo en Colombia correspondiente al próximo año.
Las primeras declaraciones muestran, de momento, posturas muy distantes entre lo que pretende una parte de los trabajadores y lo que busca un sector de los empresarios.
Mientras una fracción de los sindicatos plantea un ajuste de unos $660.000, los empresarios hablan de un incremento no mayor a los $150.000, lo que deja una brecha cercana a los $510.000 para la discusión del salario mínimo en Colombia.
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Si bien la administración de De la Espriella insiste en que buscará que el aumento se logre mediante consenso entre las partes, existe la posibilidad de que no se alcance un acuerdo, por lo que sería el mandatario quien defina el porcentaje.
Los plazos para definir el aumento del salario mínimo en Colombia
De acuerdo con el calendario legal, un consenso puede darse incluso hasta el 30 de diciembre; sin embargo, el 15 de ese mes vence el primer plazo ordinario sin que exista una convocatoria a sesiones extraordinarias en la mesa de concertación.
De presentarse este escenario, el Gobierno ya advirtió que cualquier decisión se tomará sobre bases técnicas, lo que implica que el Ejecutivo tendría en cuenta el dato de inflación más el porcentaje de productividad laboral que informe el DANE.
Con esta fórmula de base, el salario mínimo en Colombia para el año entrante se acercaría mucho más a las expectativas del sector empresarial, con una variación que no superaría el 9 %.
Ante ese panorama, el presidente De la Espriella tendría hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto del ajuste salarial, una cifra clave para definir también el incremento de varios precios y tarifas de la economía nacional.
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Cabe tener en cuenta que dicha fijación unilateral puede darse desde el 17 de diciembre, mediante decreto, si el Ejecutivo concluye que es imposible lograr un acuerdo entre las partes.