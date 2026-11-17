El Grupo Cibest, a través de su equipo de analistas económicos, explicó cómo se vería afectada la economía local por un aumento no técnico del salario mínimo en Colombia para el próximo año.
El documento señala que, aunque el referente técnico sirve como punto de partida, el aumento efectivo también incorpora otros factores del proceso de negociación.
“En los últimos veinte años, la diferencia entre el ajuste teórico y el efectivo promedió 2,9 pp y para 2026 alcanzó 17,1 pp. Para estimar el efecto de esa brecha, calculamos qué tanto se trasladan los mayores costos laborales a los precios”, dice el análisis sobre el salario mínimo en Colombia.
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Asimismo, en el país, la remuneración de los asalariados representa el 34,4 % del PIB. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), cerca de la mitad de lo que pagan las empresas en salarios se ajusta con el salario mínimo, ya sea porque los trabajadores ganan ese monto o porque sus salarios lo toman como referencia.
“Si a esto se suma que las empresas trasladarían buena parte de ese mayor costo a sus precios, nuestros cálculos sugieren que cada punto porcentual que el salario mínimo excede el referente técnico le suma cerca de 0,15 pp a la inflación. Con esta estimación, el aumento de 23 % decretado para 2026 habría aportado cerca de 2,5 pp a la inflación de este año”, dice el informe.
Golpe de un salario mínimo en Colombia no técnico al empleo
Según los expertos del Grupo Cibest, esta situación también explica por qué las presiones han sido más visibles en los servicios intensivos en mano de obra, como las comidas fuera del hogar, el servicio doméstico y los servicios de cuidado personal.
Para 2027, el referente técnico para el incremento del salario mínimo en Colombia se situaría cerca del 8,4 %, y cada punto porcentual adicional en el aumento del salario mínimo “añadiría cerca de 0,15 pp a la inflación del próximo año (una diferencia de 2 pp sumaría alrededor de 0,3 pp y una de 5 pp, cerca de 0,75 pp). En términos del aumento total, un ajuste de 10 % añadiría entre 0,2 pp y 0,5 pp a la inflación, mientras que uno de 12 % sumaría entre 0,5 pp y 0,8 pp”.
En el mercado laboral también se presentan otros efectos. El análisis encontró que los incrementos reales del salario por encima de la productividad tienden a reducir la creación de empleos formales.
“Cada punto porcentual adicional disminuye en una magnitud similar el ritmo de contrataciones, lo que podría agravar una tasa de informalidad que se ha ubicado cerca del 55 % en los cuatro años más recientes”, señala el informe.
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Finalmente, los aumentos no técnicos del salario mínimo en Colombia generan presiones adicionales indeseables sobre las finanzas públicas. El informe señala, con base en cifras del Banco de la República, que, por cada punto porcentual de aumento del salario mínimo en Colombia, el gasto fiscal se eleva en un 0,04 % del PIB debido al incremento de los costos de las nóminas públicas y del sistema pensional, entre otros factores.