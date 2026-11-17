El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dio apertura a Milagro Week en Nueva York (EE. UU.). Este es un espacio dirigido por el vicepresidente José Manuel Restrepo, en el cual la administración busca promover la inversión extranjera en proyectos de infraestructura, energía, inclusión financiera, entre otros sectores.
Tras la apertura del evento, Restrepo anunció en sus redes sociales que el país logró posibilidades de inversión por US$25.900 millones. Dichos recursos podrían dirigirse a proyectos de inversión y se dividen en dos fuentes: US$21.400 millones del Banco Mundial, el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo); y US$4.500 millones de inversión por empresarios.
El Ejecutivo afirmó que en el evento participaron más de 700 participantes y que fueron promovidos 110 proyectos de inversión. De otro lado, Milagro Week se extenderá hasta el 19 de noviembre de 2026. En palabras del vicepresidente, la iniciativa también pretende generar empleo en Colombia y llevar a un crecimiento de 6 % en la economía.
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“El Grupo Plata aumentará su inversión en Colombia de US$60 millones a US$400 millones durante los próximos tres años. Habrá US$340 millones adicionales para impulsar la inclusión financiera, ampliar el acceso al crédito de los pequeños empresarios y combatir el gota a gota”, expresó el funcionario durante la apertura.
En materia de inversión privada, Restrepo aseguró que empresas como Avianca también están inmersas en dicha iniciativa. Se espera que cuando concluya Milagro Week se anuncien las cifras de cierre en promoción de inversión de Colombia en Nueva York.
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