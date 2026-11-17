Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cayeron el martes después de que Washington endureciera los controles sobre el acceso de China a los chips avanzados de inteligencia artificial, lo que aumentó la ansiedad en el sector tecnológico antes de la publicación de los muy esperados resultados de Nvidia.
El índice MSCI Asia Pacific perdió alrededor del 1,2 %, con su subíndice tecnológico cayendo un 3,6 %. El Taiwan Weighted Index retrocedió un 1,4 %, el Kospi de Corea del Sur cayó un 0,6 % y el Nikkei 225 de Japón bajó un 0,9 %, mientras que el Topix perdió un 1,3 %.
Las nuevas normas estadounidenses obligarían a los operadores de centros de datos en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil a obtener licencias para exportar chips avanzados de IA, reforzando la supervisión de las instalaciones en el extranjero utilizadas por desarrolladores chinos para alquilar capacidad de computación basada en chips de Nvidia.
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Las medidas tienen como objetivo impedir que las empresas eludan las restricciones directas a la exportación a través de centros de datos en el exterior, especialmente en el Sudeste Asiático.
Mercados de Europa
Las acciones europeas volvieron a perder terreno ante el endurecimiento de los controles de exportación de semiconductores por parte de Estados Unidos y una creciente crisis de gobernanza corporativa en Nvidia, el referente del sector de inteligencia artificial, lo que desencadenó una reducción del riesgo en el sector tecnológico mundial.
El índice de referencia Stoxx 600 cayó un 0,75 %, mientras que el DAX alemán retrocedió casi un 1 %. El CAC 40 francés y el FTSE 100 de Londres cedieron un 0,8 % cada uno.
Los reguladores estadounidenses señalaron explícitamente que las empresas tecnológicas chinas han estado utilizando sistemáticamente centros offshore para alquilar la capacidad informática necesaria para entrenar modelos de inteligencia artificial de nueva generación.
Así, entre los movimientos bursátiles más destacados, Nokia cayó más de un 4 % después de que Nvidia redujera su participación en el fabricante finlandés de equipos de telecomunicaciones en un 56 % durante el tercer trimestre.
Por otra parte, la confianza de los inversores alemanes aumentó más de lo esperado en noviembre, la economía de la zona euro ha resistido mejor de lo previsto y se espera un crecimiento del 1,2 % para este año.
Mercados de EE. UU. y América
La atención de los mercados está plenamente centrada en el muy esperado informe de resultados de Nvidia, previsto tras el cierre de Wall Street el martes.
El balance financiero se considera una prueba de fuego definitiva para el mercado alcista tecnológico de los últimos cuatro años. Los inversores buscan minuciosamente orientación prospectiva sobre si el superciclo masivo de gasto de capital en inteligencia artificial, financiado con deuda, continuará sin interrupciones hasta 2027, y sobre cómo la abrupta salida de Huang podría fracturar la enorme influencia de Nvidia en el ecosistema de la inteligencia artificial en general.
Mientras el sector tecnológico lidia con la turbulencia corporativa y geopolítica, el contexto macroeconómico en general sigue tensándose severamente en torno a las valoraciones de las acciones.
Los traders de renta fija consideran ahora como una certeza del 100 % una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión de diciembre.
Según la herramienta FedWatch del CME Group, el mercado descuenta firmemente un incremento estándar de 25 puntos básicos, aunque el riesgo extremo de una subida excepcional de medio punto ha caído a aproximadamente el 4 %, frente a casi el 11 % registrado apenas un día antes.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo cayeron en las primeras operaciones del martes, extendiendo las pérdidas tras los fuertes descensos de la sesión anterior, ya que los temores a una posible sobreoferta eclipsaron en gran medida las continuas tensiones en Oriente Próximo.
Sin embargo, se dieron la vuelta. Los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron un 0,12 % hasta US$84,37, tras desplomarse más de un 4 % en la sesión anterior. Mientras el Brent sumaba 0,15 % con US$93,4.
Un dólar fuerte también pesó sobre el crudo y los precios de las materias primas en general, en medio de una creciente convicción de que la Reserva Federal subirá los tipos de interés en diciembre.
Mientras, la Agencia Internacional de la Energía pronosticó a finales de la semana pasada que el suministro mundial de petróleo promediará alrededor de 105 millones de barriles al día en el cuarto trimestre, superando la demanda prevista en 1,7 millones de barriles al día.
En otra línea, los precios del oro rebotaron el martes, acercándose a los US$3.900 tras marcar un mínimo de 14 meses, ya que el metal precioso se recuperó de su reciente caída a pesar de que las preocupaciones por la persistente inflación en EE. UU. y un mayor endurecimiento de la Reserva Federal continuaron ensombreciendo las perspectivas.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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