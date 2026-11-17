El salario mínimo en Colombia del 2027 se comenzará a definir en los próximos días. Se espera que el Gobierno convoque formalmente a los trabajadores y a los empresarios.
Según el Ministerio del Trabajo, la decisión se tomará a partir de una base de concertación entre las partes, al tiempo que se suman nuevas voces a la discusión sobre el ajuste.
De acuerdo con los trabajadores, el salario mínimo en Colombia del 2027 debe tener en cuenta la alta inflación impulsada por los alimentos, así como las proyecciones en escenarios de alto impacto.
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Sin embargo, los empresarios aseguran que el ajuste no debe superar el dato de inflación más la variación de la productividad laboral, según las cifras del DANE.
Lo que se pedirá en la definición del salario mínimo en Colombia
Con esta base, las partes llegan a la negociación con una distancia considerable. Por un lado, una parte de los trabajadores propone un aumento del 38 %, mientras que algunos empresarios plantean un tope del 9 %.
Los empresarios, además de sostener que el incremento no debería superar el 9 %, consideran que en la negociación del salario mínimo en Colombia del 2027 se debe sopesar la necesidad de proteger las cifras de empleabilidad.
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Los informes más recientes del DANE reflejan una constante preocupación por la caída del empleo formal y el incremento del trabajo independiente.