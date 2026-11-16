El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a varios temas de su agenda política y económica, entre ellos las controversias relacionadas con el entorno empresarial de Jensen Huang, la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, y la eventual imposición de nuevos aranceles a México por la situación migratoria.
Frente a las versiones que vinculan a una mujer, señalada como amante de Huang, con posibles actividades de espionaje, Trump afirmó que no tiene indicios que permitan respaldar esas acusaciones. Asimismo, expresó su disposición a que el empresario regrese a la dirección de la compañía, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el caso ni sobre las condiciones de un eventual retorno.
En materia diplomática, el mandatario estadounidense tampoco descartó un encuentro con Kim Jong Un. Aunque no confirmó fechas ni estableció las condiciones para una posible reunión, sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de reactivar el diálogo entre Washington y Pionyang.
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En el frente comercial, Trump advirtió que su Gobierno podría imponer aranceles a las importaciones procedentes de México si las autoridades de ese país no toman medidas para contener el avance de las caravanas de migrantes.
La advertencia introduce nuevamente la política migratoria en las discusiones comerciales entre ambos países.