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Milagro Week: Avianca hará millonaria inversión de US$3.000 millones a Colombia y facilitó vuelos directos a Nueva York

Avianca, en calidad de aerolínea oficial del evento, habilitó una operación especial para facilitar el desplazamiento de los participantes colombianos.

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Avianca Cargo se posiciona como el principal transportador aéreo de flores de la región hacia Estados Unidos
Avianca Cargo se posiciona como el principal transportador aéreo de flores de la región hacia Estados Unidos. Foto: cortesía Avianca Cargo

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció que la aerolínea Avianca proyecta realizar una inversión de US$3.000 millones     en el país. El anuncio se produjo luego de una reunión con el presidente de la compañía, Gabriel Oliva, en la que se abordaron las perspectivas de crecimiento de la empresa y sus planes de expansión en el mercado colombiano.

El anuncio se conoció en el marco de la participación de una delegación de Avianca en Milagro Week 2026, evento que se desarrolla en Nueva York y que reúne a empresarios, inversionistas y representantes de diferentes sectores económicos para promover oportunidades de negocio.

Como parte de su vinculación con esta iniciativa, Avianca, en calidad de aerolínea oficial del evento, habilitó una operación especial para facilitar el desplazamiento de los participantes colombianos. El pasado 15 de noviembre realizó un vuelo directo en la ruta Barranquilla-Nueva York, con el propósito de conectar a empresarios nacionales con la agenda de reuniones y actividades enfocadas en los negocios y la inversión en Estados Unidos.

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La operación también se enmarca en la estrategia de conectividad internacional de la compañía y en su participación en espacios destinados a fortalecer los vínculos comerciales entre Colombia y otros mercados.

Aunque el anuncio contempla recursos por US$3.000 millones, hasta el momento no se han precisado los plazos de ejecución, los proyectos específicos a los que se destinará el capital ni la distribución de los recursos por áreas de negocio.

Tampoco se han entregado detalles sobre el cronograma de desembolsos o los posibles efectos de esta inversión en la operación de Avianca en Colombia.

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