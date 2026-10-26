Avianca confirmó nueva alianza y tendrá vuelos entre Barcelona y esta ciudad de medio oriente

Avianca ampliará su operación internacional al participar en una nueva alianza comercial con Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos. La compañía colombiana operará vuelos entre Barcelona, España, y Abu Dabi, utilizando aviones Boeing 787, bajo un esquema de arrendamiento con tripulación conocido como wet lease o ACMI.
En esta modalidad, Avianca aporta la aeronave, la tripulación, el mantenimiento y el seguro, mientras que Etihad Airways comercializa los trayectos bajo su propio código. Con esta operación, la aerolínea perteneciente al Grupo Abra ingresará por primera vez al mercado emiratí mediante este modelo de prestación de servicios.
El acuerdo permitirá a Etihad ampliar su capacidad operativa con el respaldo de la experiencia de Avianca en rutas de largo alcance. Asimismo, representa una oportunidad para que la compañía colombiana aproveche sus recursos y capacidades técnicas en operaciones internacionales para terceros.
Alianza entre Grupo Abra y Etihad busca ampliar la conectividad internacional
La operación hace parte del acuerdo estratégico anunciado por Grupo Abra y Etihad Airways el pasado 21 de julio, durante el Salón Aeronáutico de Farnborough, en Reino Unido. En esa ocasión, las compañías suscribieron un Memorando de Entendimiento para explorar oportunidades de cooperación entre sus redes aéreas.
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El objetivo de esta alianza es fortalecer las conexiones entre América Latina, Medio Oriente y Asia, mediante el aprovechamiento de las rutas y capacidades de ambas organizaciones.
Para Grupo Abra, la operación también evidencia la posibilidad de integrar los recursos de sus aerolíneas para atender las necesidades de sus socios comerciales. En este caso, Avianca pone a disposición su experiencia en transporte de pasajeros de larga distancia y el trabajo de sus tripulaciones para respaldar los planes de expansión de Etihad.