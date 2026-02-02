Avianca encendió las alarmas este lunes 2 de febrero sobre un escenario que podría afectar de manera directa la conectividad aérea del país y la experiencia de miles de viajeros en los principales aeropuertos internacionales de Colombia, dado que se podrían presentar cancelaciones y retrasos en decenas de vuelos.
En su pronunciamiento oficial, la compañía expresó su preocupación por las consecuencias que este tipo de coyunturas pueden tener para la operación aérea y para sectores clave de la economía. Avianca insistió en que mantener la estabilidad del servicio es esencial para garantizar el flujo normal de pasajeros y la imagen del país ante el mundo.
La advertencia se produce en medio del anuncio de nuevas protestas y una eventual huelga general anunciada por el principal sindicato de empleados de Migración Colombia, Osemco, lo que pondría en tensión la continuidad del servicio migratorio en terminales como El Dorado.
En esa línea, Avianca señaló que garantizar la operación migratoria resulta determinante para toda la cadena aeronáutica: “El servicio prestado por migración es fundamental en la cadena de valor del sector aeronáutico y un pilar clave para la experiencia de todos los colombianos y turistas que transitan por el país a diario”.
La aerolínea recordó que este tipo de crisis no es nueva. En diciembre de 2024, una situación similar derivó en más de 65 retrasos y cancelaciones de vuelos, afectando a más de 2.239 pasajeros, especialmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado, el principal centro de conexión aérea del país.
Los motivos de las protestas del sindicato Osemco
La alerta surge luego de Osemco denunciara durante la última semana el incumplimiento de los compromisos pactados con el Gobierno Nacional en 2024, advirtiendo que la institución enfrenta un deterioro crítico.
Según el sindicato, el 5 de diciembre de 2024 se acordó la contratación de un estudio de rediseño institucional, así como su implementación, reingeniería interna y nivelación salarial para los funcionarios. Sin embargo, aseguran que estos compromisos no se han materializado.
En su comunicado, Osemco fue enfático: “Hoy, ya en dicho periodo, podemos afirmar que no existe absolutamente ningún avance en el proceso mencionado”.
El sindicato elevó el tono de la denuncia al advertir que la entidad estaría encaminándose hacia un “riesgo de colapso institucional y financiero”, afirmando incluso que “nuestra entidad se encuentra en grave peligro”.
Migración y Cancillería responden a la situación
Ante las acusaciones, las directivas de Migración Colombia y la Cancillería emitieron un comunicado conjunto en el que reconocieron dificultades, pero atribuyeron el principal inconveniente a problemas presupuestales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
No obstante, señalaron que sí se han producido avances desde la firma del acuerdo. En particular, destacaron que el 5 de diciembre de 2025 se hizo efectiva la primera Bonificación Migratoria, mediante la expedición del Decreto 0978 del 10 de septiembre de 2025, como reconocimiento a la labor de los trabajadores.
Según las autoridades, esta bonificación será pagada aproximadamente cuatro veces al año a los empleados de la entidad. Además, indicaron que entre 2023 y 2024 se amplió la planta de personal con 667 nuevos empleos.
Detalles de la advertencia de Avianca
En este contexto, Avianca insistió en que el servicio prestado por Migración Colombia no es un aspecto administrativo aislado, sino un componente estratégico para el sector aeroportuario.
La aerolínea explicó que la eficiencia migratoria impacta directamente la operatividad aérea y la experiencia del viajero. De acuerdo con el comunicado, “la eficiencia de los procesos migratorios es indispensable para mantener la operatividad de los centros de conexión y asegurar la puntualidad de los vuelos”.
Asimismo, Avianca subrayó que el control migratorio representa un punto crítico en la percepción internacional del país: “Como destino turístico número uno en Suramérica, la fluidez en los aeropuertos internacionales es una carta de presentación ante el mundo que fomenta la inversión extranjera”.
Finalmente, la compañía reiteró su llamado a una solución inmediata para evitar impactos mayores: “Avianca hace un llamado urgente para que las partes involucradas busquen soluciones que aseguren la prestación ininterrumpida de este servicio”.
Un riesgo para turismo, inversión y reputación internacional de Colombia
El sector aeronáutico es considerado un motor clave de la economía nacional, especialmente en un momento en que Colombia busca consolidarse como destino turístico y plataforma logística regional.
Una eventual huelga migratoria no solo tendría efectos inmediatos en aeropuertos y vuelos internacionales, sino que podría generar costos reputacionales y operativos para aerolíneas, exportadores, inversionistas y viajeros.
Avianca concluyó que la aviación solo funciona cuando todos los actores del sistema operan en sincronía, y que garantizar la continuidad migratoria es esencial para que el país no enfrente nuevas disrupciones en su conectividad aérea y competitividad global.
Con el precedente reciente de retrasos masivos y cancelaciones, la situación se convierte en una prueba crítica para la estabilidad institucional y el desempeño del transporte aéreo en Colombia.